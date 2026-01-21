話したくなる腕時計トリビア 第64回 腕時計の「アニュアルカレンダー」とはどんな機能?
多くの大人たちを虜にする腕時計。部品の精巧さや機能性の素晴らしさを理解すると、腕時計の世界がもっと楽しくなるだろう。そこでこの連載では、腕時計の初心者から長年のコレクターまで、知っておきたい腕時計の豆知識をクイズ形式でお届けする。
腕時計の「アニュアルカレンダー」とはどんな機能?
腕時計の中には、普段聞きなれない機能を有しているモデルが存在します。中でも腕時計の「アニュアルカレンダー」とはどんな機能でしょうか?
オメガ シーマスターアクアテラアニュアルカレンダー RGコンビ 231.20.43.22.06.002
正解はこちら
【答え】月ごとに「30日」と「31日」の2パターンを判別して日付を表示する機能
オメガ デ･ヴィル アワービジョンアニュアルカレンダー 433.13.41.22.03.001
通常の腕時計における日付表示機能では、毎月31日まで表示してしまうため、1カ月間が31日未満の2月、4月、6月、9月、そして11月には日付表示がずれてしまいます。
しかしアニュアルカレンダーでは、30日までしかない月と31日まである月を判別できるため、4月、6月、9月、11月の日付を調整する必要がありません。
なお、アニュアルカレンダーも2月およびうるう年には対応しておらず、上位機能であるパーペチュアルカレンダーのみ、全ての日付に対応できます。
パテック･フィリップ アニュアルカレンダー RG 5205R-001
『トケイ通信』編集主幹&主筆 須川誠 株式会社コメ兵 商品部のエキスパート。レア物から王道まで、腕時計を見つめ続けて19年。KOMEHYOが運営しているブログマガジン「トケイ通信」の編集長。記事内容の決定から執筆まで一人でカバーし、マニアが楽しく読めるツボをしっかり押さえていると、本当の時計好きから支持されている。専門性としては、「製品の良し悪しの判断」、「ムーブメント」、「真贋」などを得意とする。トケイ通信：https://www.komehyo.co.jp/tokei-tsushin/ 株式会社コメ兵：https://komehyo.jp/ この著者の記事一覧はこちら
