天狼群1st LIVE -フェンリル- ライブビジュアル公開！さらに！2月11日発売の1stシングルから「オオカミ・ザ・ライトニング」先行配信が決定！
TVアニメ「ばっどがーる」発のキャラクターソングユニット・天狼群が、3月14日(土)に1stライブの開催を発表し、大注目を集めたことは記憶に新しい。そしてこのたび、待望のライブビジュアルが公開。さらに、1stシングル収録楽曲の先行配信が発表された。
先行配信が決定した楽曲は、1stシングルタイトルトラックの一角を担う「オオカミ・ザ・ライトニング」。3月開催のライブに向けてリリースされる新曲「AWAKE」「オオカミ・ザ・ライトニング」曲はいずれも違った個性をも放ちながらもアップテンポな楽曲に仕上がっており、ライブで盛り上がること間違いなし。事前に楽曲を聴き込み、ライブ当日に向けて気持ちを高めておこう。
天狼群は、橘杏咲、花宮初奈、松岡美里、花井美春の4人によるユニット。TVアニメ「ばっどがーる」とともに活動を展開し、その存在感と人気を着実に広げてきた。
2025年11月15日に開催された「ANIMAX MUSIX 2025 YOKOHAMA」では、コラボステージを含むパフォーマンスで会場を大きく沸かせ、強い印象を残したことも記憶に新しい。
今回のライブはリリースしてきた楽曲をすべて披露するため、天狼群の今までの歩みを一挙に体感できる特別なライブとなることは間違いない。
アニメとともに進化を続けてきた彼女たち天狼群の“今”を、ぜひ会場で体感しよう。現在、オフィシャル先行にてチケット受付中。天狼群のライブが気になる方は早めにチェックしておこう。
●ライブ情報
天狼群 1st LIVE -フェンリル-
2026/3/14(土)
昼公演：OPEN 13:30 START 14:30
夜公演：OPEN 17:00 START 18:00
場所：神奈川県厚木市文化会館 大ホール
出演：橘杏咲・花宮初奈・松岡美里・花井美春
チケット情報
グッズ付チケット 13,000円(税込)
特典： 原作者・肉丸描き下ろしすーぱーびっぐタオル
一般チケット 9,900円(税込)
オフィシャルサイト先行
受付期間：1/9(金)12:00〜1/20(火)23:59
当落・入金：1/24(土)18:00〜1/27(火)23:59
受付
https://w.pia.jp/t/tenrogun-1stlive/
●リリース情報
天狼群 1stシングル
「AWAKE/オオカミ・ザ・ライトニング」
2月11日発売
【初回限定盤】
品番：KICM-93398
定価：￥4,950（税込）
仕様：LPサイズ紙ジャケット
予約はこちら
https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3333711/
＜収録内容＞※収録内容・仕様等は変更になる場合がございます
M1: AWAKE /天狼群
作詞：ZAQ 作曲：本多友紀(Arte Refact) 編曲：本多友紀(Arte Refact)
M2:オオカミ・ザ・ライトニング/天狼群
作詞：MUTEKI DEAD SNAKE 作曲：MUTEKI DEAD SNAKE 編曲：MUTEKI DEAD SNAKE
M3:Melty Love/天狼群
作詞：IZAM 作曲：A・O・I 編曲：脇 眞富(Arte Refact)
M4：AWAKE /優谷 優(CV.橘 杏咲)
M5：AWAKE /水鳥亜鳥(CV.花宮初奈)
M6：AWAKE /涼風 涼(CV.松岡美里)
M7：AWAKE /瑠璃葉るら(CV.花井美春)
M8：オオカミ・ザ・ライトニング /優谷 優(CV.橘 杏咲)
M9：オオカミ・ザ・ライトニング /水鳥亜鳥(CV.花宮初奈)
M10：オオカミ・ザ・ライトニング /涼風 涼(CV.松岡美里)
M11：オオカミ・ザ・ライトニング /瑠璃葉るら(CV.花井美春)
M12：AWAKE (off vocal version)
M13：オオカミ・ザ・ライトニング (off vocal version)
M14：Melty Love(off vocal version)
全14曲収録
封入特典：天狼群トレーディングカード「THUNDER BLAST-雷鳴の彼方-」1枚(全4種)
【通常盤】
品番：KICM-3399
定価：￥1,650（税込）
予約はこちら
https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3333712/
＜収録内容＞※収録内容・仕様等は変更になる場合がございます
M1: AWAKE /天狼群
作詞：ZAQ 作曲：本多友紀(Arte Refact) 編曲：本多友紀(Arte Refact)
M2:オオカミ・ザ・ライトニング/天狼群
作詞：MUTEKI DEAD SNAKE 作曲：MUTEKI DEAD SNAKE 編曲：MUTEKI DEAD SNAKE
M3:Melty Love/天狼群
作詞：IZAM 作曲：A・O・I 編曲：脇 眞富(Arte Refact)
M4：AWAKE (off vocal version)
M5：オオカミ・ザ・ライトニング(off vocal version)
M6：Melty Love(off vocal version)
全6曲収録
●作品情報
TVアニメ「ばっどがーる」
毎週土曜日25時30分より再放送中！
毎週土曜日25:30~ TOKYO MX , BS11
※放送日時は編成の都合等により、変更になる可能性がございます。
配信情報
全話配信中！
Amazon Prime Video , U-NEXT , dアニメストア ,ABEMA , DMM TV ,
バンダイチャンネル ,FOD , Lemino ,ニコニコチャンネル, ニコニコ生放送 ,
アニメタイムズ ,アニメ放題 ,AnimeFesta ,HAPPY!動画 , J:COM STREAM,
milplus ,TELASA ,Pontaパス,Rチャンネル,Rakuten TV,ふらっと動画(ネットカフェ) ほか
＜イントロダクション＞
鋭い目つきに大きなピアス。
そしてド派手なツートンヘアーの高校1年生・優谷 優
彼女は誰もが道を空ける名の知れた不良娘（ばっどがーる）
……ではない。
根は超絶良い子である優の頭の中はいつも学園のマドンナ・水鳥亜鳥のことでいっぱい。風紀委員長を務める亜鳥の気を引きたい優は、優等生を辞めて‟ワルい不良″を目指すことに！
ワルぶってるけど全然ワルくない？？
自称・不良でちょっぴりおバカな少女の奮闘を描く学園コメディ、開校（スタート）！！
【スタッフ】
原作：肉丸「ばっどがーる」（芳文社「まんがタイムきららキャラット」）
監督：古田丈司
シリーズ構成：米村 正二
キャラクターデザイン：森本由布希
プロップデザイン：柴田ユウジ
美術監督：加藤 レイ
美術設定：川井憲
色彩設計：佐野ひとみ
撮影監督：岩崎 敦
編集：坂本久美子
音響監督：高寺たけし
音楽：桶狭間ありさ
音楽制作：キングレコード
アニメーションプロデューサー：飯島弘志
アニメーション制作：ブリッジ
【キャスト】
優谷 優 ：cv橘 杏咲
水鳥亜鳥：cv花宮初奈
涼風 涼 ：cv松岡美里
瑠璃葉るら：cv花井美春
清木清：cv Lynn
水鳥水花：cv 前田佳織里
小鞠まりあ：cv 堀江由衣
©肉丸・芳文社／ばっどがーる製作委員会
関連リンク
TVアニメ「ばっどがーる」公式サイト
https://badgirl-anime.com/
天狼群アーティストページ
https://tenrogun.lnk.to/artist