今日21日夜から明日22日にかけての近畿は、北部では平地・山地ともに、中部、南部では山地で大雪に警戒が必要です。市街地でも雪が積もる所があるでしょう。降り方がいったん弱まっても、25日(日)頃、再び大雪となるおそれがあり、その後も2月初めまで寒気の影響を受けやすい見込みです。道路への影響も大きくなるとみられるため、最新の気象情報や道路情報を確認するようにしてください。

今日21日夜〜明日22日 近畿は大雪警戒

【今日21日〜明日22日】

今日21日、日本付近は冬型の気圧配置が強まり、上空には強い寒気が流れ込む見込みです。近畿北部では、断続的に雪が降り、近畿の中部や南部でも山沿いを中心に雪の降る所があるでしょう。今日21日夜は、風が収束するJPCZ(日本海寒帯気団収束帯)が近畿地方を指向し、同じような場所に連続して雪雲が流れ込むおそれがあります。明日22日にかけてがひとつの雪のピークで、北部は平地・山地ともに、中部・南部は山地で大雪となる所がある見込みです。夜に雪が強まると、市街地でも積雪となる可能性があります。積雪や凍結による路面悪化に警戒が必要です。



【23日(金)〜24日(土)】

23日(金)は雪の降り方が弱まり、降るのは北部中心となるでしょう。しかし、24日(土)の午後から次第に雪のエリアが拡大し、雪雲が西よりの風にのって紀伊半島へも流れ込みやすくなる見込みです。雪のピークがいったん過ぎても、北部や紀伊山地などでは、引き続き、路面状況に注意してください。



※近畿北部(兵庫県北部、京都府北部、滋賀県北部)

近畿中部(大阪府、兵庫県南部、京都府南部、滋賀県南部、奈良県北部、和歌山県北部)

近畿南部(奈良県南部、和歌山県南部)

25日に再び雪のピーク JPCZの動向に注意

23日(金)から24日(土)の間、北陸を指向していたJPCZ(日本海寒帯気団収束帯)が、25日(日)は再び近畿まで南下し、雪のピークがやってくるおそれがあります。大雪に関する最新の気象情報を確認し、JPCZの動向に注意してください。



積雪の多い地域では、古い雪の上に新しい雪が降り積もると、なだれのリスクが高まります。なだれや落雪に注意するとともに、山沿いの寒さが厳しい地域では、水道管凍結への対策も忘れないようにしてください。今回の寒波は長引くため、生活への影響が大きくなる可能性があります。食料品や暖房などの燃料を多めに準備し、停電にも備えるようにしてください。

25日にかけて大雪による交通への影響「大」

25日(日)にかけての寒波で、近畿地方の道路に大きな影響が出る見通しです。大阪府や兵庫県では今日21日夜から、滋賀県や京都府、奈良県は明日22日から、和歌山県も23日(金)から、影響が大きくなるでしょう。ノーマルタイヤでの雪道走行は、スッタクのリスクが高く、大規模な交通障害を引き起こすおそれがあるため、絶対に避けるようにしてください。



国土交通省近畿地方整備局やNEXCO西日本などは、昨日20日の合同会見で、国道9号、国道27号、舞鶴若狭自動車道、京都縦貫道において道路の予防的通行止めを実施する可能性が高くなっていると発表しました。合わせて、大雪が予想される地域への外出自粛や冬用タイヤの装着、チェーンの装着・携行、通行ルートの見直しなどへの協力を呼びかけています。

2月初めにかけて北部中心に雪 厳しい寒さ続く

今回の寒波のあとも2月初めにかけて、北部では雪の降りやすい日が続き、寒気の流れ込みが強まって雪のエリアが中部、南部に広がることもあるでしょう。気温は平年並みか平年より低く、厳しい寒さがダラダラと長く続く見込みです。1年で最も寒さが厳しい時期となるため、体調管理にお気をつけください。屋内では、部屋と部屋の温度差によるヒートショックに注意してください。