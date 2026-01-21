トランプ氏が態度軟化か、欧州と何らかの合意の可能性示唆　米資産に買い

トランプ米大統領はグリーンランド問題を巡り、ダボスでの数日間で何らかの解決策を見つけられるだろう、欧州と何らかの合意が得られるだろうと語った。

前日に米株と米債が大幅下落したことを受け、市場では「TACOトレード」になるとの見方が広がっている。

トランプ軟化の可能性から時間外で米株は上げ幅を拡大、米債利回りは低下幅を拡大（債券上昇）、ドル指数は低下幅を縮小している。ドルは対スイスフランとユーロで上昇。ドル円は158円台に乗せている。

安全資産の金価格は最高値圏で推移、気まぐれトランプに引き続き警戒か。

東京時間12:44現在
ダウ平均先物MAR 26月限　48779.00（+113.00　+0.23%）
Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限　6853.75（+24.25　+0.36%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限　25219.75（+90.50　+0.36%）

NY金＝4835.00（+69.20　+1.45%）
ドルインデックス＝98.63(-0.01　-0.01%)
米10年債利回り 4.2786 - 0.0139(- 0.32%)