トランプ氏が態度軟化か、欧州と何らかの合意の可能性示唆　米資産に買い

トランプ米大統領はグリーンランド問題を巡り、ダボスでの数日間で何らかの解決策を見つけられるだろう、欧州と何らかの合意が得られるだろうと語った。



前日に米株と米債が大幅下落したことを受け、市場では「TACOトレード」になるとの見方が広がっている。



トランプ軟化の可能性から時間外で米株は上げ幅を拡大、米債利回りは低下幅を拡大（債券上昇）、ドル指数は低下幅を縮小している。ドルは対スイスフランとユーロで上昇。ドル円は158円台に乗せている。



安全資産の金価格は最高値圏で推移、気まぐれトランプに引き続き警戒か。



東京時間12:44現在

ダウ平均先物MAR 26月限 48779.00（+113.00 +0.23%）

Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限 6853.75（+24.25 +0.36%）

ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限 25219.75（+90.50 +0.36%）



NY金＝4835.00（+69.20 +1.45%）

ドルインデックス＝98.63(-0.01 -0.01%)

米10年債利回り 4.2786 - 0.0139(- 0.32%)

