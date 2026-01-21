ゆうちゃみ、大ヒット“谷間爆誕ブラ”新作を身につける 『PEACH JOHN』春ビジュアルに登場
モデルでタレントのゆうちゃみが、PEACH JOHNの春のシーズンビジュアルに起用された。きょう21日に新ビジュアルと動画が公開され、シリーズ累計で支持を集める「盛れるノンワイヤーブラ」の新作をはじめ、春らしい華やかなランジェリーコレクションがお披露目された。
【写真多数】盛れるノンワイヤーブラ エンブロイダリーレース ゆうちゃみが着こなす
今回のビジュアルでは、ゆうちゃみが大人可愛いムードのランジェリーを着用。公式通販サイトとYouTubeチャンネルで公開中の動画では、明るく開放的な世界観の中で、コレクションの魅力を立体的に伝えている。存在感のあるスタイルとヘルシーな雰囲気を併せ持つゆうちゃみの起用により、春の新作がより鮮やかに打ち出された。
注目は、ノンワイヤーブラ売上No.1を誇る人気シリーズの新作「盛れるノンワイヤーブラ エンブロイダリーレース」。サイドから下側にかけて厚みを持たせたカップ構造とボーン入り設計により、ノンワイヤーながら安定感のあるフィッティングと、くっきりとした谷間メイクを実現する。シアーで繊細な刺しゅうレースに配色ライニングを重ねたデザインも特徴で、新色にはチョコミントカラーが加わった。
このほか、ブランドを代表する「ナイスバディブラ」の新色も登場。サイズ別設計のカップとソフトタッチワイヤーにより、理想とする“ヴィーナスバランス（バスト：ウエスト＝1.5：1）”をかなえるシリーズで、新作カラーはアッシュミントとなっている。
さらに、デイリーに使いやすい「スウィートフラワーレースブラ」や、立体的なローズチュールが目を引く「ローズチュールトライアングルノンワイヤーブラ」など、デザイン性と着け心地を両立したアイテムもラインアップ。取り外し可能なリボンストラップやフロントホック仕様など、アレンジ性の高さも春コレクションの魅力だ。
