¡Ö»Ò¤É¤â»º¤à¤È·ù¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤¹¤ë¤«¤é¡×·ëº§¸å¤â¼Â²È¤ËÆþ¤ê¿»¤ë»Ð¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¬ÀâÆÀÎÏ0¤À¤Ã¤¿ÏÃ
·ëº§¤ä½Ð»º¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¥Ç¥ê¥±¡¼¥È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¯¤é²ÈÂ²¤È¤Ï¤¤¤¨¸ý½Ð¤·¤·¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬ÌµÆñ¡£ÆÃ¤Ë»ÐËå¤À¤ÈÍ¾·×¤Ë³Ñ¤¬Î©¤Ä¤è¤¦¤Ç¡Ä¡Ä¡©¡¡º£²ó¤Ï¡¢·ëº§¸å¤â¼Â²È¤ËÆþ¤ê¿»¤ë»Ð¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¬ÀâÆÀÎÏ0¤À¤Ã¤¿ÏÃ¤ò¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
»Ð¤Î¥Þ¥¦¥ó¥È
¡Ö·ëº§¤·¤Æ²È¤ò½Ð¤¿»Ð¤Ï¡¢º£¤Ç¤âÉÑÈË¤Ë¼Â²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Ï¡¢Êì¤ËÂ¹¤ÎÌÌÅÝ¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤âÊì¤â»Ð¤Î»Ò¤Ë²ñ¤¨¤ë¤Î¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¤±¤É¡¢¡Ø¤µ¤¹¤¬¤Ë´Å¤¨¤¹¤®¤Ç¤Ï¡©¡Ù¤È»×¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£²È»ö¤¬¶ì¼ê¤Ê»Ð¤ÏÊì¤ÎÎÁÍý¤ò¤¢¤Æ¤Ë¤·¤Æ¡¢Í¼ÈÓ»þ¤Ë¿Ò¤Í¤Æ¤¤¿¤êºî¤êÃÖ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¡£
¤½¤ó¤Ê»Ð¤ËÉÔËþ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤¢¤ëÆü¡¢»Å»ö¤«¤éµ¢¤Ã¤¿»ä¤Ë¡Ø¤¢¤ó¤¿¤âÁá¤¯·ëº§¤·¤Æ»Ò¤É¤â»º¤ß¤Ê¤è¡Ù¡Ø»Ò¤É¤â»º¤à¤È·ù¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤¹¤ë¤«¤é¡Ù¡Ø¤¢¤ó¤¿¤Ïº¬À¤â¤Ê¤¤¤·¡¢1²ó¤¯¤é¤¤¤ÏÄË¤¤»×¤¤¤·¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤¤È¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È»Ð¤Ë¸À¤ï¤ì¤ë¶Ú¹ç¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢¤½¤â¤½¤â¤³¤ó¤Ê´Å¤¨¤¿À¸³è¤·¤Æ¤ë¤¯¤»¤Ë¡¢¡Ø¤É¤Î¸ý¤¬¸À¤Ã¤Æ¤ó¤Î¡©¡Ù¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡ÊÂÎ¸³¼Ô¡§20Âå ½÷À¡¦²ñ¼Ò°÷¡¿²óÅú»þ´ü¡§2025Ç¯11·î¡Ë
¢¦ ·ëº§¤â½Ð»º¤â¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÀèÇÚÌÌ¤·¤Æ°Î¤½¤¦¤Ë¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï¥¤¥é¥Ã¤È¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¢¨Googirl¤¬ÆÈ¼«¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¡¢½¸¤á¤¿GoogirlÆÉ¼ÔÍÍ¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤ò¤â¤È¤Ëµ»ö²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£