元モーニング娘。の生田衣梨奈（28）が21日、TBSラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」（月〜木曜午前8時30分）にゲスト出演。吉本興業に移籍した理由を語った。

生田は1月1日付で吉本に移籍。同じ吉本所属の向井から「なぜですか？単刀直入に聞きますけど」と質問を受けた。生田は「会う人会う人に絶対に聞かれるんですけど」と笑いつつ、「バラエティーだったりテレビに出ることをメインに頑張っていきたいと思っていて」と自身の方向性を説明。「そこでバラエティーの制作協力とかいろんなものが入ってるのが…」と、吉本制作の番組に出演しやすいという“計算”があったと明かした。

向井が「リアルな話ですね〜。吉本が制作協力している番組いくつかありますね。そこに出やすいんじゃないかという」と笑うと、生田は「食い込めないかなと思って」と包み隠さず。向井が「素晴らしいです。よく見てますね」と感心すると、生田は「これもなんだ、これもなんだっていっぱいあるじゃないですか」と番組の多さに驚いた。

19日には同局系「ラヴィット！」にも出演したが、「ハロー！プロジェクトだったら選ばれし人が出られる感じだった」と出演は狭き門だったと説明。「でも生田衣梨奈になって、吉本興業になったら…」とあっさり出演が実現したとぶっちゃけ、「（MCに）川島さんいるし、全体的に味方がいっぱいという」と吉本ファミリーの心強さを感じている様子だった。