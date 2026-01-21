加藤夏希、小1の息子がリアル“しんちゃん”!? 「『お姉さんどこ行くの〜』『俺ん家寄ってく〜？』って」

藤本美貴＆横澤夏子がMCを務める家事育児特化型バラエティ『夫が寝たあとに』。

1月20日（火）の同番組には4児のママである加藤夏希が登場。子どもの防犯についてトークを繰り広げた。

加藤夏希が明かした小学1年生の長男の驚きの振る舞いに、藤本と横澤が大笑いする一幕があった。

【映像】まるで“クレヨンしんちゃん”な加藤夏希の長男

今回のテーマは「入学前に知るべき！子どもの防犯スペシャル 登下校編」。

専門家によると、小学生になると親と離れて行動する機会が増えるため、危険度もアップ。1年間の犯罪被害の件数を見ると、小学生は未就学児の9倍以上にものぼるという。

長男が小学1年生である加藤にどんな防犯対策をしているか聞いたところ、「とにかく“知らない人について行っちゃだめ”、“知らない人から物もらっちゃだめ”、“知らない人と話しちゃだめ”は言うんですけど」と答えつつ、「全部やるんですよ」と困った様子を見せる。

特に長男は「ことごとくだめ」とのことで、「きれいなお姉さんが通れば『お姉さんどこ行くの〜』『俺ん家ココ。寄ってく〜？』」と自分から声をかけてしまうらしい。

これには藤本と横澤は「可愛い〜。しんちゃんみたい」「クレヨンしんちゃんじゃん」と大爆笑。加藤も「どっちが不審者からわからない」と笑っていた。