ドンチッチとヤニスが300万票超え…日本人選手たちは？／NBAオールスター2026 ファン投票最終結果

1月20日（現地時間19日、日付は以下同）。NBAは、2月16日にロサンゼルス・クリッパーズのホーム、インテュイット・ドームで開催される「NBAオールスターゲーム2026」のスターター枠に入った10選手を発表した。

ウェスタン・カンファレンス、イースタン・カンファレンスで各5名が名を連ねたこのスターター枠は、昨年12月18日から今年1月15日まで開催された投票で、ファン投票（50パーセント）、現役NBA選手投票とメディア投票（各25パーセント）によるウェイトスコアで、各カンファレンスの上位だった5人となっている。



THE 2026 ALL-STAR STARTERS ARE HERE 🤩 pic.twitter.com/4fp7KA7AkZ

- ESPN (@espn) January 19, 2026

ウェストはニコラ・ヨキッチ（デンバー・ナゲッツ）、ルカ・ドンチッチ（ロサンゼルス・レイカーズ）、シェイ・ギルジャス・アレクサンダー（オクラホマシティ・サンダー）、ステフィン・カリー（ゴールデンステイト・ウォリアーズ）、ビクター・ウェンバンヤマ（サンアントニオ・スパーズ）の5人。

イーストではヤニス・アデトクンボ（ミルウォーキー・バックス）、ケイド・カニングハム（デトロイト・ピストンズ）、タイリース・マクシー（フィラデルフィア・セブンティシクサーズ）、ジェイレン・ブランソン（ニューヨーク・ニックス）、ジェイレン・ブラウン（ボストン・セルティックス）が選出。

今年のオールスターゲームにおけるファン投票の最終結果、各カンファレンス上位20選手は下記のとおり。ちなみに、レイカーズの八村塁は6万5804票でウェスト45位、シカゴ・ブルズと2ウェイ契約を結ぶ河村勇輝は4398票でイースト140位。どちらも現役選手投票とメディア投票はゼロだった。



※以降チーム名は略称、カッコ内右側はアメリカ以外の出身選手または二重国籍のみ記載、右端の順位は途中経過第二弾のもの

◆■NBAオールスターゲーム2026 ファン投票最終結果

＜ウェスタン・カンファレンス上位20選手＞



１位 ルカ・ドンチッチ（レイカーズ／スロベニア）：340万2967票（1位）



２位 ニコラ・ヨキッチ（ナゲッツ／セルビア）：299万2895票（2位）



３位 ステフィン・カリー（ウォリアーズ）：281万7562票（3位）



４位 シェイ・ギルジャス・アレクサンダー（サンダー／カナダ）：234万5743票（4位）



５位 デニ・アブディヤ（ブレイザーズ／イスラエル）：220万2605票（7位）



６位 ビクター・ウェンバンヤマ（スパーズ／フランス）：196万5462票（5位）



７位 アンソニー・エドワーズ（ウルブズ）：196万957票（6位）



８位 レブロン・ジェームズ（レイカーズ）：181万9776票（8位）



９位 ケビン・デュラント（ロケッツ）：155万4668票（9位）



10位 アルペレン・シェングン（ロケッツ／トルコ）：143万20票（10位）



11位 オースティン・リーブス（レイカーズ）：112万489票（11位）



12位 ジェームズ・ハーデン（クリッパーズ）：59万9911票（12位）



13位 カワイ・レナード（クリッパーズ）：56万1253票（13位）



14位 ジャマール・マレー（ナゲッツ／カナダ）：47万7282票（15位）



15位 アンソニー・デイビス（マーベリックス）：44万356票（14位）



16位 デビン・ブッカー（サンズ）：41万8652票（17位）



17位 クーパー・フラッグ（マーベリックス）：36万6881票（16位）



18位 ラウリ・マルカネン（ジャズ／フィンランド）：36万506票（18位）



19位 ジミー・バトラー3世（ウォリアーズ）：34万4485票（19位）



20位 チェット・ホルムグレン（サンダー）：25万8279票（トップ20圏外）

ウェスト5位に入ったアブディヤ[写真]=Getty Images

＜イースタン・カンファレンス上位20選手＞



１位 ヤニス・アデトクンボ（バックス／ギリシャ）：321万8398票（1位）



２位 タイリース・マクシー（シクサーズ）：294万1622票（3位）



３位 ジェイレン・ブランソン（ニックス）：285万8615票（2位）



４位 ケイド・カニングハム（ピストンズ）：268万1392票（4位）



５位 ジェイレン・ブラウン（セルティックス）：247万7073票（6位）



６位 ドノバン・ミッチェル（キャバリアーズ）：231万6014票（5位）



７位 カール・アンソニー・タウンズ（ニックス／アメリカとドミニカ共和国）：128万7354票（7位）



８位 ジェイレン・ジョンソン（ホークス）：79万4898票（8位）



９位 マイケル・ポーターJr.（ネッツ）：53万6683票（9位）



10位 ブランドン・イングラム（ラプターズ）：51万2837票（11位）



11位 パスカル・シアカム（ペイサーズ／カメルーン）：48万2007票（10位）



12位 スコッティ・バーンズ（ラプターズ）：43万4763票（14位）



13位 ラメロ・ボール（ホーネッツ）：41万8854票（12位）



14位 ジョエル・エンビード（シクサーズ／カメルーンとアメリカ）：37万3193票（17位）



15位 OG・アヌノビー（ニックス／アメリカとイギリス）：36万9388票（13位）



16位 ノーマン・パウエル（ヒート）：35万922票（18位）



17位 ミケル・ブリッジズ（ニックス）：34万6505票（15位）



18位 ジョシュ・ハート（ニックス）：32万2168票（16位）



19位 フランツ・ワグナー（マジック／ドイツ）：28万2714票（20位）



20位 パオロ・バンケロ（マジック／アメリカとイタリア）：28万172票（トップ20圏外）

順位を上げていったエンビード[写真]=Getty Images

【動画】ウェストで先発枠に入った5選手の好プレー集！





