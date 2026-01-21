H&Y EVO「ストリークフィルター」に49mmサイズ レインボー、ブルー、トランスペアレント、ピンク、ゴールドを用意
EVO-Series Magnetic Streak Rainbow フィルター Kit
株式会社レイクプラッツ（H&Y Filters JAPAN）は、マグネット・ねじ込み両方に対応するレンズフィルター「EVO」の新製品として、49mm径のストリークフィルターを追加し、1月7日（水）に発売した。
ストリークフィルターは、強い光源に対してライン状のフレアを発生させ、光を演出できる特殊フィルター。回転させることで、フレア効果の角度を調節できる。
今回、49mm径が追加されたストリークフィルターは、レインボー、ブルー、トランスペアレント、ピンク、ゴールド。
いずれも、SCHOTTのB270ガラス使用。薄枠設計により、広角レンズでもケラレにくいという。また、両面に防汚・撥水・防傷のナノコートが施されている。
EVO-Series Magnetic Streak Rainbow フィルター Kit 49mm：8,800円（追加） 67mm：9,880円 72mm：1万380円 77mm：1万880円 82mm：1万1,880円 95mm：1万6,880円
EVO-Series Magnetic Streak Blue フィルター Kit 49mm：8,800円（追加） 67mm：9,880円 72mm：1万380円 77mm：1万880円 82mm：1万1,880円 95mm：1万6,880円
EVO-Series Magnetic Streak Transparent フィルター Kit 49mm：8,800円（追加） 67mm：9,880円 72mm：1万380円 77mm：1万880円 82mm：1万1,880円 95mm：1万6,880円
EVO-Series Magnetic Streak Pink フィルター Kit 49mm：8,800円（追加） 67mm：9,880円 72mm：1万380円 77mm：1万880円 82mm：1万1,880円 95mm：1万6,880円
EVO-Series Magnetic Streak Gold フィルター Kit 49mm：8,800円（追加） 67mm：9,880円 72mm：1万380円 77mm：1万880円 82mm：1万1,880円 95mm：1万6,880円