映画『ほどなく、お別れです』（2月6日公開）の公式SNSが更新され、キャラクタービジュアルが公開された。落ち着いた空気感の中で佇む浜辺美波と目黒蓮（Snow Man）の姿に、注目が集まっている。

【画像】目黒蓮＆浜辺美波『ほどなく、お別れです』キャラクタービジュアル／取材日オフショット

■端正な装いで穏やかな表情を浮かべる目黒蓮＆浜辺美波

浜辺は白シャツに黒のネクタイ、ジャケットを合わせた端正な装い。髪を下ろしたヘアスタイルで、まっすぐにカメラを見つめ、穏やかな微笑みを浮かべている。

目黒は浜辺と同様にフォーマルなスーツスタイルに身を包み、白い手袋をつけた姿を披露。すっきりとした横分けヘアに、静かに前を見据えた佇まいが相まって、落ち着きと凛とした存在感を漂わせている。

投稿では「『ほどなく、お別れです』に込められた、本当の意味とは？ そして、二人が届ける最期の《奇跡》とは」とつづられ、作品への期待を高める内容となっている。

静謐であたたかみのあるキャラクタービジュアルに、SNSでは「めっちゃイケメン」「美しすぎて即保存した」「凛としてかっこいい」「ビジュ良」「儚くて素敵」など、多くの反響が寄せられている。

■目黒蓮＆浜辺美波の取材日オフショット

Snow Man

関連記事をチェックする

https://www.thefirsttimes.jp/keywords/231/