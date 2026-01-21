21日13時現在の日経平均株価は前日比378.27円（-0.71％）安の5万2612.83円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は226、値下がりは1338、変わらずは32と、値下がり銘柄の割合が80％を超えている。



日経平均マイナス寄与度は57.76円の押し下げでファストリ <9983>がトップ。以下、リクルート <6098>が28.18円、コナミＧ <9766>が18.89円、ＫＤＤＩ <9433>が16.45円、東エレク <8035>が16.04円と続いている。



プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を54.82円押し上げている。次いでフジクラ <5803>が29.25円、イビデン <4062>が23.40円、ＳＢＧ <9984>が8.02円、レーザーテク <6920>が6.02円と続く。



業種別では33業種中4業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、石油・石炭、鉱業、電気・ガスと続く。値下がり上位には銀行、証券・商品、保険が並んでいる。



※13時0分11秒時点



