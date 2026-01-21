オリックス・曽谷龍平投手（25）が21日、大阪・舞洲の球団施設で自主トレを公開した。

「九里さんと一緒にトレーニングさせてもらって、成長段階にいるところ。いい期間になっています」

4年目を迎える今オフは、初の規定投球回到達を目指すため九里に弟子入り。タフネス右腕はこの日所用のため不在も、「1年間投げきる体作り、メンタル面の考えを教えていただいている」と充実した練習の日々を過ごしている。

「よく“6回3失点でいい”ってことを口酸っぱく言ってくださって。僕も少しは楽に今シーズンは投げていけるのかなと。考え方が少しは変わったのかなと」

新年に入って既に10回以上ブルペンに入っている九里にならい、曽谷も既に捕手を座らせての投球を複数回行うなど仕上がりも順調。「僕たち若い力がもっともっとアピールしていって、新たな景色をファンの皆さんに見せられたら」と、3年ぶりリーグ制覇に向けて力を込めた。

また、3月のWBCを戦う侍ジャパン選出への期待については、「もし選ばれたら、自分の力を精いっぱい発揮するだけ。与えられた場所で自分の仕事をしっかりしたい」と語った。