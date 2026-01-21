◇サッカー AFC U23アジアカップ(日本時間20日、サウジアラビア)

日本代表が韓国との準決勝に1-0で勝利し、決勝進出を決めました。

ヨルダンとの準々決勝をPK戦の末に勝利し、この日の準決勝に臨んだ日本。一方の韓国は、準々決勝でオーストラリア相手に後半終了間際の決勝ゴールで勝ち進んできました。

決勝進出をかけた日韓戦は前半36分、日本がコーナーキックから先制します。MF佐藤龍之介選手のあげたボールをDF永野修都選手がヘディングシュート。これは相手GKにはじかれますが、DF小泉佳絃選手が押し込み日本が待望の1点をあげました。

1点リードで折り返した後半は韓国に決定機を作られるも、GK荒木琉偉選手を中心とした堅い守りで最後までゴールを割らせなかった日本。そのまま1-0で逃げ切り、決勝進出を決めました。

また、準決勝のもう1試合では中国がベトナム相手にゴールラッシュ。後半に3得点をあげて3-0で快勝しました。この結果、日本は決勝で中国と優勝をかけて争うこととなっています。

▽準決勝 結果

日本 1-0 韓国

中国 3-0 ベトナム

▽決勝日本 - 中国