¸µ³ÚÅ·¤Î¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º»á¤ÎÊÆÌîµåÅÂÆ²Æþ¤ê¤ò¡¢¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë¥Ç¥ì¥¯¡¦¥¸¡¼¥¿¡¼»á¤¬½ËÊ¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¸¥ç¡¼¥ó¥ºÁª¼ê¤Ï¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¼éÈ÷¤ÎÌ¾¼ê¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢10ÅÙ¤Î¥´¡¼¥ë¥É¥°¥é¥Ö¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£ÂÇ·â¤Ç¤Ï2005Ç¯¤Ë¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç51ËÜÎÝÂÇ¡¢¤È128ÂÇÅÀ¤òµÏ¿¤·¡¢Æó´§¤Ëµ±¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥á¥¸¥ã¡¼17Ç¯´Ö¤ÇÄÌ»»1933°ÂÂÇ¡¢434ËÜÎÝÂÇ¡¢ÂÇÎ¨.254¡¢1289ÂÇÅÀ¤ÈÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤µÏ¿¤ò»Ä¤·¡¢2013Ç¯¤«¤é2Ç¯´Ö¤ÏNPB¤Î³ÚÅ·¤Ç¥×¥ì¡¼¡£²ÃÆþ1Ç¯ÌÜ¤Ï¡¢26ËÜÎÝÂÇ¡¢ÂÇÎ¨.243¡¢94ÂÇÅÀ¤È³èÌö¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ÈÆüËÜ°ì¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¥¸¥ç¡¼¥ó¥º»á¤ÎÅÂÆ²Æþ¤ê¤Ë¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ç¡¢¸µ¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Ç¤â¤¢¤ë¥Ç¥ì¥¯¡¦¥¸¡¼¥¿¡¼»á¤¬¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö19ºÐ¤Î»þ¤Ë¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÂÐÀï¤·¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤Î¸åÈ¾¤Ç¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤È¤Ê¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¿ÆÍ§¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¤Ï¡¢»Ë¾åºÇ¹â¤ÎÃæ·ø¼ê¤Î°ì¿Í¤È¤·¤Æ¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡¢¥É¥¥¥ë!¡×¤È½ËÊ¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£