霜降り明星のせいやが“人生の爆裂モテ期エピソード”を告白。学生時代に“旧ジャニーズ（現STARTO ENTERTAINMENT）所属のあるメンバーに似ている”と話題になったことがあるそうだ。果たしてそのメンバーとは。

【映像】モテ男女だらけの恋リアに衝撃を受けるせいや

2月11日（水）夜10時より配信スタートの「ラブパワーキングダム2」はモテることを自認し、実際に“爆モテ”人生を送っている美男美女16名が、ハイクラスな恋の駆け引きを行い、No.1“モテ男＆モテ女”を決定する番組。第1弾の舞台はトルコだったが、今作はマルタ共和国でハイレベルな恋の駆け引きが繰り広げられる。囲み取材には、番組MCを務めるせいやをはじめ、YOU、菊池風磨（timelesz）、谷まりあが参加した。

囲み取材の中で番組のテーマに絡め「人生のモテ絶頂期はいつですか？ 具体的なエピソードと共にお願いします」という質問が飛ぶと、せいやは「僕は中1ですね。今より痩せていて、割とかわいらしい顔で、サッカー部で人気やったので」と答えた。

続けてせいやが「八乙女光くんにめっちゃ似てるって話題やったんですよ。Hey! Say! JUMPの。当時の写真めっちゃ見て欲しい。まじなんすよ。違う学校の方まで噂になって、知らん番号から電話かかってきたもん。『八乙女光くんに似てるんですよね？』って」と明かすと、菊池は「えっ？」と電話情報に驚いた。

この流れでYOUが「相当、せいやは可愛かったと思うけど、バレンタインは最高おいくつ？」と聞くと、せいやは「バレンタインも中1が一番多かったです」と胸を張った。その上で菊池が「何個？」と具体的な数を聞くと、せいやは「アポロとかバラであり？ バラでありなら100個以上」と答え、YOUと菊池は「バラは無しでしょう（笑）」「アポロをバラすのってどうなの？」とツッコミを入れていた。

なお、谷は「高校生の時。休み時間に他のクラスの子達が見に来てくれてました」と明かし、菊池は「小5、6はめちゃくちゃモテました」と答えた。そんな中、YOUが「私は設定として一番モテるのは72歳です。72歳で老人会のマドンナになります」とおどけると、菊池は「YOUさんはずっとモテてそうですもんね」と相槌を入れていた。