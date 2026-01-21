＜大相撲初場所＞◇十一日目◇21日◇東京・両国国技館

【映像】体重143キロ差の取組で“まさか”の珍事

体重143キロ差の“無差別級”の取組で、熱戦の末に滅多に見られない“激レア”な展開を迎えた。まさかの珍事に館内は大興奮、呼出によって激レアな幕が掲げられるとファンからは「初めて見た」「そういうパターンあるのか」と驚きの声が相次いだ。

序二段三十五枚目・出羽ノ城（出羽海）と序二段三十六枚目・新屋敷（大嶽）の一番での出来事。出羽ノ城は身長190.5センチ、体重252キロの角界最重量で知られる巨漢力士。対する新屋敷は身長171センチ、体重109キロの体格で、両者の身長差は19.5センチ、体重差に至っては143キロという1.5倍近くも離れた“無差別級”の対決となった。

立ち合い新屋敷が押して出ようとするも、重たい出羽ノ城はビクともせず。新屋敷は出羽ノ城の体に手を当てつつ攻めあぐね、客席からは繰り返し拍手が沸き起こった。その後も新屋敷は引いてまわり込んで仕掛けようとするが、やはり一歩も動かない出羽ノ城。そのまま取組時間はなんと4分を超え、行司がすかさず“待った”をかけて「双方とも取り疲れましたるゆえ二番後取直しにござります」と宣言した。

4分経っても決着がつかない珍事に館内からは拍手が発生。直後、土俵に呼出しが出てきて「二番後取直し」の幕を掲げ、館内は再び拍手に包まれるとともに珍しい事態にざわついていた。まさかの展開に視聴者からも「え！2番後またやるの！！？」「そういうパターンあるのか」「二番後もやばそう」「初めて見た」と驚きの声が相次いだ。

十両以上では取組が長時間に及んだ場合“水入り”で一時中断となるものの、幕下以下では水入りがないため「二番後取直し」に。滅多に見られない事態だが、今場所では六日目の幕下四十三枚目・豪聖山（武隈）と幕下四十六枚目・朝志雄（高砂）の一番でも同様に「二番後取直し」があり、“二度目の珍事”というさらにレアな出来事となった。

そして二番後、呼出しが今度は「先程の取直し」の幕を持って土俵上へ。館内には「ここで先程の二番後取直しの取組を行います」とアナウンスが流れた。その後の取直しの一番では、今度は目いっぱい頭から出羽ノ城の巨体に当たっていった新屋敷。やはりなかなか微動だにしない出羽ノ城だったが、やや距離をとって睨み合いつつ新屋敷が果敢に攻めていくと、最後は執念の押し出しを決めて4勝目となる勝ち星を挙げた。敗れた出羽ノ城は3敗目。ようやく決着のついた両力士に、館内からは拍手喝采が送られた。

取直しの一番に、視聴者からは「この旗（先ほどの取直し）もあるんやね」「珍しい垂れ幕」と注目する声が寄せられたほか、見事に体重差を制して勝利した新屋敷に「よく攻め切った」「ようやった」「押し切った」「ご苦労さん」と称賛のコメントも相次いだ。（ABEMA／大相撲チャンネル）