¼êÅÁ¤ï¤Ê¤¤É×¤Ë´¶¼Õ¤¹¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¡¢¡¢¡£²È»ö¤ò¡È¤ä¤é¤»¤è¤¦¡É¤È¤·¤¿»ä¤Ë¡Ö¤½¤ì¤Ã¤Æ¤µ¤¡¡×É×¤Î¡Ú±Ô¤¤»ØÅ¦¡Û¤Ë¥Ï¥Ã
É×¤Ë²È»ö¤Î°ìÉô¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤è¤¦¤È¡¢Í§¿ÍA»Ò¤ÏÉáÃÊ¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ë²È»ö¤ò¥ê¥¹¥È¤Ë¤Þ¤È¤á¡¢É×¤Ë¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Í½ÁÛ³°¤Î¸ÀÍÕ¡£¤½¤Î¸å¡¢»×¤¤¤â¤è¤é¤Ê¤¤Å¸³«¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Í¾Íµ¤Î¤Ê¤¤Æü¡¹
»ä¤ÏËèÆü¡¢²È»ö°é»ù¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤ó¤È¤«¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢µ¤¤Å¤¯¤È°ìÆü¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢µ¤»ý¤Á¤ÎÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¡¢É×¤Ë¤â²È»ö¤ò¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¡¢¼«Ê¬¤¬ÉáÃÊ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëºî¶È¤ò¤¹¤Ù¤Æ½ñ¤½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ë¤¯¤¤²È»ö¤â´Þ¤á¡¢ºÙ¤«¤¯°ìÍ÷¤Ë¤·¤¿¥ê¥¹¥È¤ò¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯É×¤Ë¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£