ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、ゆったり羽織ってもおしゃれな、ディズニーデザイン「ユニセックスコーデュロイシャツ」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「ユニセックスコーデュロイシャツ」グーフィー

© Disney

価格：6,990円（税込）

サイズ：S、M、L、LL

前：中央全開ボタン留め

左胸ポケット

後ろ：ヨーク切替え

裾：両脇丸カット

生地：＜織物＞綿100％（コーデュロイ）

販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

「グーフィー」デザインのコーデュロイシャツ。

ブラウンを基調とした温かみのあるデザインで、男女で楽しめるユニセックスサイズになっています。

女性ならゆったりめに、男性ならぴったりサイズで着ることができます◎

裾は両脇丸カット仕様。

前ボタンは留めずに、羽織ってもOK◎

後ろには、ご機嫌な「グーフィー」の姿が☆

全て刺繍になっているので、インパクト抜群です。

「グーフィー」はレトロなタッチで表現されています。

＜素材アップ＞

身生地は、細うねの柔らかな綿100％コーデュロイ素材を使用しています。

前後のデザインのギャップも楽しい。

ゆったり羽織ってもオシャレな、ディズニーデザイン「ユニセックスコーデュロイシャツ」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です！

