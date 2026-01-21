ご機嫌な姿のグーフィーの刺繍入り！ベルメゾン ディズニー「ユニセックスコーデュロイシャツ」
ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」
今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、ゆったり羽織ってもおしゃれな、ディズニーデザイン「ユニセックスコーデュロイシャツ」の紹介をします☆
ベルメゾン ディズニー「ユニセックスコーデュロイシャツ」グーフィー
価格：6,990円（税込）
サイズ：S、M、L、LL
前：中央全開ボタン留め
左胸ポケット
後ろ：ヨーク切替え
裾：両脇丸カット
生地：＜織物＞綿100％（コーデュロイ）
販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ
「グーフィー」デザインのコーデュロイシャツ。
ブラウンを基調とした温かみのあるデザインで、男女で楽しめるユニセックスサイズになっています。
女性ならゆったりめに、男性ならぴったりサイズで着ることができます◎
裾は両脇丸カット仕様。
前ボタンは留めずに、羽織ってもOK◎
後ろには、ご機嫌な「グーフィー」の姿が☆
全て刺繍になっているので、インパクト抜群です。
「グーフィー」はレトロなタッチで表現されています。
＜素材アップ＞
身生地は、細うねの柔らかな綿100％コーデュロイ素材を使用しています。
前後のデザインのギャップも楽しい。
ゆったり羽織ってもオシャレな、ディズニーデザイン「ユニセックスコーデュロイシャツ」の紹介でした☆
ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です！
