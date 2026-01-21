「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」を運営する千趣会の花とギフトの専門ショップ「イイハナ・ドットコム」

ディズニーキャラクターデザインのフラワーギフトも多数ラインナップされています。

今回は、「イイハナ・ドットコム」で特別価格で販売中の、イメージカラーのブルーがベースになっているプリザーブドフラワー「セレブレーション・フラワー（ドナルドダック）」を紹介します☆

イイハナ・ドットコム ディズニー「セレブレーション・フラワー（ドナルドダック）」プリザーブドフラワー

価格：3,850円（税込）

送料：880円（税込）

花材：

プリザーブドフラワー：バラ、ミニバラ、アジサイ

ドライフラワー：ソーラーローズ

アートフラワー：マム、小花、アジサイ、グリーン

資材：アクリルピック（ドナルドダック）、ガラスポット、クリアケース入り、お手入れ説明付き

サイズ：奥行き約9cm、幅約10cm、高さ約14.5cm

販売店舗：イイハナ・ドットコム

世界中の幅広い年齢層から愛されるディズニーキャラクター「ドナルドダック」

そんな「ドナルドダック」デザインのプレートが入ったお祝いムードいっぱいのプリザーブドフラワーアレンジメントが登場！

© Disney

プリザーブドフラワーは、「ドナルドダック」を象徴するブルーをベースに、シャーベットオレンジのバラや黄色のミニバラを合わせています。

全体的に爽やかで上品な雰囲気に☆

© Disney

「ドナルドダック」のモチーフはアクリルピックで表現。

かわいい笑顔はもちろん、ご機嫌なポージングにも注目です。

© Disney

奥行き約9cm、幅約10cm、高さ約14.5cmとコンパクトなサイズ感もポイント◎

© Disney

小さくても存在感があり、お部屋のどこに飾ってもおしゃれなアクセントに。

くすみブルーのガラスポットも目をひきます。

「ドナルドダック」らしい色合いがかわいい！

イイハナ・ドットコムのプリザーブドフラワー「セレブレーション・フラワー（ドナルドダック）」の紹介でした。

イイハナ・ドットコムで特別価格で販売中です。

