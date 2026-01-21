コンパクトで飾りやすい！イイハナ・ドットコム ディズニー「セレブレーション・フラワー（ドナルドダック）」プリザーブドフラワー
「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」を運営する千趣会の花とギフトの専門ショップ「イイハナ・ドットコム」
ディズニーキャラクターデザインのフラワーギフトも多数ラインナップされています。
今回は、「イイハナ・ドットコム」で特別価格で販売中の、イメージカラーのブルーがベースになっているプリザーブドフラワー「セレブレーション・フラワー（ドナルドダック）」を紹介します☆
イイハナ・ドットコム ディズニー「セレブレーション・フラワー（ドナルドダック）」プリザーブドフラワー
価格：3,850円（税込）
送料：880円（税込）
花材：
プリザーブドフラワー：バラ、ミニバラ、アジサイ
ドライフラワー：ソーラーローズ
アートフラワー：マム、小花、アジサイ、グリーン
資材：アクリルピック（ドナルドダック）、ガラスポット、クリアケース入り、お手入れ説明付き
サイズ：奥行き約9cm、幅約10cm、高さ約14.5cm
販売店舗：イイハナ・ドットコム
世界中の幅広い年齢層から愛されるディズニーキャラクター「ドナルドダック」
そんな「ドナルドダック」デザインのプレートが入ったお祝いムードいっぱいのプリザーブドフラワーアレンジメントが登場！
© Disney
プリザーブドフラワーは、「ドナルドダック」を象徴するブルーをベースに、シャーベットオレンジのバラや黄色のミニバラを合わせています。
全体的に爽やかで上品な雰囲気に☆
© Disney
「ドナルドダック」のモチーフはアクリルピックで表現。
かわいい笑顔はもちろん、ご機嫌なポージングにも注目です。
© Disney
奥行き約9cm、幅約10cm、高さ約14.5cmとコンパクトなサイズ感もポイント◎
© Disney
小さくても存在感があり、お部屋のどこに飾ってもおしゃれなアクセントに。
くすみブルーのガラスポットも目をひきます。
「ドナルドダック」らしい色合いがかわいい！
イイハナ・ドットコムのプリザーブドフラワー「セレブレーション・フラワー（ドナルドダック）」の紹介でした。
イイハナ・ドットコムで特別価格で販売中です。
Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.
The post コンパクトで飾りやすい！イイハナ・ドットコム ディズニー「セレブレーション・フラワー（ドナルドダック）」プリザーブドフラワー appeared first on Dtimes.