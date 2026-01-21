ISIEXにて特別展示！デジオン「イナリス powered by DiXiM Imaging AI」
デジオンは、2026年1月28日(水)より東京ビッグサイトで開催される「2026 国際宇宙産業展 ISIEX」に出展します。
展示会では、生成AIと衛星データを活用した農地調査支援サービス『イナリス(TM) powered by DiXiM Imaging AI』の特別展示が行われます。
会場ではデモ機も用意され、最新の農地調査ソリューションを体験することができます。
デジオン「イナリス(TM) powered by DiXiM Imaging AI」
出展イベント：2026 国際宇宙産業展 ISIEX
会期：2026年1月28日(水)〜1月30日(金)
会場：東京ビッグサイト 東7・8ホール（デジオンブース：7S-17）
展示内容：農地情報調査支援サービス「イナリス(TM) powered by DiXiM Imaging AI」
「イナリス(TM) powered by DiXiM Imaging AI」は、生成AIによる衛星画像の超解像化技術と、農地利用状況解析を組み合わせた画期的な支援サービスです。
衛星データ解析には一般財団法人リモート・センシング技術センターの解析アルゴリズムが使用されており、農地調査業務の効率化と標準化を実現します。
デジオンブースでは、これらの技術を実際にデモ機で確認することが可能です。
生成AI×衛星データの活用と実証実験
このサービスは、令和7年度「福岡県宇宙関連ビジネス製品・サービス開発支援事業」の採択を受け、福岡県飯塚市の協力のもと実証実験が進められています。
また、農林水産省「次世代の衛星データ利用加速化委託事業」の支援も受けており、同会場で開催される「G空間EXPO2026」の農林水産省ブース（小間番号：7E-44）でも、実証概要の紹介およびデモ動画が展示される予定です。
生成AI技術と衛星データを融合させ、自治体等が抱える農地調査の課題解決を目指しています。
「2026 国際宇宙産業展 ISIEX」開催概要
イベントの詳細は以下の通りです。
会期：2026年1月28日(水)〜1月30日(金)
時間：10:00〜17:00
会場：東京ビッグサイト 東7・8ホール
主催：日刊工業新聞社
入場料：1,000円(税込) ※入場登録者、招待状持参者、中学生以下は無料
最新の宇宙産業技術が集結する本イベント。
デジオンが提案する新しい農地調査の形に注目が集まります。
デジオン「イナリス(TM) powered by DiXiM Imaging AI」の紹介でした。
