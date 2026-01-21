外国ルーツの元「子ども」たちからの提言！明治学院大学「内なる国際化シンポジウム」

明治学院大学は、2026年1月30日(金)に白金キャンパスにて、シンポジウム「マジョリティが変わるために外国ルーツの元「子ども」たちからの提言―日本社会はどう見えるのか？」を開催します。

このイベントは、同大学の学長プロジェクト「内なる国際化」に対応した人材育成の一環として実施されるものです。

外国にルーツをもつ子どもが増加する現在の日本社会において、マジョリティ側が変わるために必要な視点と課題を考えます。

明治学院大学「内なる国際化シンポジウム」

日時：2026年1月30日(金) 12:30〜16:30

場所：明治学院大学 白金キャンパス 本館1101教室

開催方法：対面のみ

申込方法：事前申請制（Googleフォームより申し込み）

参加費：無料

2025年の文部科学省の調査によると、公立学校に在籍する外国人生徒は2024年度までの10年間でおよそ6.2万人増加し、13.9万人に達しました。

こうした状況の中、今回のシンポジウムでは、難民ルーツの子どもたちの学習支援活動を行ってきた学生による報告と、外国ルーツの元「子ども」たちによる鼎談が行われます。

当事者の声を聴き、学生の実践と往還させることで、社会にどのような変化を生み出せるかを模索する場となります。

プログラムと登壇者

当日は、プレセッションから始まり、学生による実践報告、そしてメインとなる鼎談へと続きます。

登壇者には、実際に日本社会で成長した当事者を迎え、リアルな視点からの提言がなされます。

【タイムテーブル】

12:30〜 プレセッション「海外ルーツの明学生との交流」

13:25〜 学生発表「夏季学習支援活動の実践報告・成果共有」

15:00〜 鼎談「元「子ども」から見る日本社会と多文化共生の課題」

16:30〜 閉会

【登壇者】

・宮ケ迫ナンシー理沙（伊那市職員）

・グエンハーナムフォン（日本在住ベトナム人協会）

・MC：松田デレク（明治学院大学非常勤講師）

「内なる国際化プロジェクト」の狙い

「内なる国際化プロジェクト」は、日本国内での「内なる国際化」に対応できる学生の育成を目的としています。

グローバル化には、国外に向けた動きだけでなく、国内で生活する外国につながる人たちとの共生という側面もあります。

このプロジェクトでは、文化や宗教・民族といった従来の枠組みを超えた多様な価値観を理解し、共生社会の担い手となる人材を育成しています。

今回のシンポジウムも、「大学は外国につながる子どもたちに何ができるのか」「内なる国際化は大学という場からどのように広がるのか」といった問いを深める重要な機会となります。

教育現場や多文化共生に関心のある方にとって、示唆に富む内容となるこのシンポジウム。

ぜひ会場で、これからの日本社会について共に考える時間を過ごせます。

明治学院大学「内なる国際化シンポジウム」の紹介でした。

明治学院大学は、2026年1月30日(金)に白金キャンパスにて、シンポジウム「マジョリティが変わるために外国ルーツの元「子ども」たちからの提言―日本社会はどう見えるのか？」を開催します。

このイベントは、同大学の学長プロジェクト「内なる国際化」に対応した人材育成の一環として実施されるものです。

外国にルーツをもつ子どもが増加する現在の日本社会において、マジョリティ側が変わるために必要な視点と課題を考えます。

明治学院大学「内なる国際化シンポジウム」

日時：2026年1月30日(金) 12:30〜16:30

場所：明治学院大学 白金キャンパス 本館1101教室

開催方法：対面のみ

申込方法：事前申請制（Googleフォームより申し込み）

参加費：無料

2025年の文部科学省の調査によると、公立学校に在籍する外国人生徒は2024年度までの10年間でおよそ6.2万人増加し、13.9万人に達しました。

こうした状況の中、今回のシンポジウムでは、難民ルーツの子どもたちの学習支援活動を行ってきた学生による報告と、外国ルーツの元「子ども」たちによる鼎談が行われます。

当事者の声を聴き、学生の実践と往還させることで、社会にどのような変化を生み出せるかを模索する場となります。

プログラムと登壇者

当日は、プレセッションから始まり、学生による実践報告、そしてメインとなる鼎談へと続きます。

登壇者には、実際に日本社会で成長した当事者を迎え、リアルな視点からの提言がなされます。

【タイムテーブル】

12:30〜 プレセッション「海外ルーツの明学生との交流」

13:25〜 学生発表「夏季学習支援活動の実践報告・成果共有」

15:00〜 鼎談「元「子ども」から見る日本社会と多文化共生の課題」

16:30〜 閉会

【登壇者】

・宮ケ迫ナンシー理沙（伊那市職員）

・グエンハーナムフォン（日本在住ベトナム人協会）

・MC：松田デレク（明治学院大学非常勤講師）

「内なる国際化プロジェクト」の狙い

「内なる国際化プロジェクト」は、日本国内での「内なる国際化」に対応できる学生の育成を目的としています。

グローバル化には、国外に向けた動きだけでなく、国内で生活する外国につながる人たちとの共生という側面もあります。

プロジェクトでは、文化や宗教・民族といった従来の枠組みを超えた多様な価値観を理解し、共生社会の担い手となる人材を育成しています。

今回のシンポジウムも、「大学は外国につながる子どもたちに何ができるのか」「内なる国際化は大学という場からどのように広がるのか」といった問いを深める重要な機会となります。

教育現場や多文化共生に関心のある方にとって、示唆に富む内容となるこのシンポジウム。

ぜひ会場で、これからの日本社会について共に考える時間を過ごせます。

明治学院大学「内なる国際化シンポジウム」の紹介でした。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 外国ルーツの元「子ども」たちからの提言！明治学院大学「内なる国際化シンポジウム」 appeared first on Dtimes.