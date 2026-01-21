博報堂アイ・スタジオに所属する奥村浩平は、読売広告社に所属する田畑良氏と共に、「2026ヤングライオンズコンペティション」日本国内予選「プリント部門」においてGOLDを受賞し、日本代表に選出されました。

両氏は、2026年6月にフランスのカンヌで開催される「カンヌライオンズ 国際クリエイティビティ・フェスティバル 2026」内のプログラム、通称「ヤングカンヌ」への出場権を獲得しました。

152作品のエントリーがあった激戦のプリント部門を制し、世界への挑戦権を手にしました。

博報堂アイ・スタジオ/読売広告社「ヤングライオンズコンペティション日本代表」

日本国内予選のプリント部門では、一次審査と二次審査を経て、GOLD1組、SILVER1組、BRONZE1組、FINALIST4組が決定しています。

その中で見事GOLDを受賞し、日本代表の座を射止めたのが奥村浩平と田畑良氏のチームです。

【プリント部門 GOLD受賞】

受賞作品：Don’t be a Silent Killer.

受賞者：奥村浩平(博報堂アイ・スタジオ)、田畑良(読売広告社)

博報堂アイ・スタジオは、クライアント企業に向けたインタラクティブ領域の企画・制作を推進しています。

社員のクリエイティブに対する意識醸成とアウトプットの品質向上を目指し、ヤングライオンズコンペティションをはじめとする多くの広告賞へのエントリーを行ってきました。

今後も培ってきた高い専門性と技術力を基盤に、より多くの方々にとって使いやすく、付加価値の高いアウトプットを提供していきます。

ヤングライオンズコンペティションについて

「ヤングライオンズコンペティション」は、「カンヌライオンズ 国際クリエイティビティ・フェスティバル」の中で行われるオフィシャルプログラムです。

30歳以下のクリエイターを対象としたコンペ形式で競われます。

世界各国からチームが参加し、現地で与えられた課題に対し、定められた時間内に作成した映像や企画書を提出、またはプレゼンテーションを行い、各賞(GOLD、SILVER、 BRONZE)を決定します。

世界を舞台に挑戦する若きクリエイターたちの活躍に期待が高まります。

博報堂アイ・スタジオ/読売広告社「ヤングライオンズコンペティション日本代表」選出の紹介でした。

