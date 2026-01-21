(C)2026映画「黒牢城」製作委員会

米澤穂信の傑作ミステリー「黒牢城」が映画化され、2026年に全国公開される。主演は本木雅弘。あわせて、超特報映像とティザービジュアル、メインカットも解禁となった。配給は松竹。

映画『黒牢城』超特報【2026年全国公開】

米澤穂信「黒牢城」(角川文庫/KADOKAWA刊)

原作は、第166回直木賞と第12回山田風太郎賞をW受賞し、「このミステリーがすごい！」第1位ほか史上初となる4大ミステリー賞を制覇した話題作。密室と化した城で起こる殺人事件と連続する怪事件に、城主と“囚われの天才軍師”が挑む。

監督・脚本を務めるのは、「スパイの妻」や「クリーピー 偽りの隣人」などで国内外から高い評価を得る黒沢清。本作は、黒沢監督にとって初の時代劇作品となる。

(C)2026映画「黒牢城」製作委員会

物語の舞台は、織田軍に包囲され孤立した“黒牢城”。暴虐な織田信長に反発し籠城を決行した荒木村重(本木雅弘)は、妻・千代保(吉高由里子)を心の支えに城と人々を守ろうとするが、城内で少年が殺される事件が発生。さらに怪事件が続発し、疑心暗鬼が広がる中、地下牢に囚われた黒田官兵衛(菅田将暉)とともに謎の解決に挑むことになる。

キャストには本木、菅田、吉高のほか、青木崇高、宮舘涼太、柄本佑、オダギリジョーが集結。超特報のタイトルコールは新垣樽助がナレーションを担当している。

主人公・荒木村重役：本木雅弘 コメント

「主人公をドン底に突き落として解放するというのが好きなんです」そうサラッと言う黒沢さんは、冷静かつ挑戦的な監督です。

歴史上では卑怯者のレッテルを貼られた荒木村重の内に秘めた葛藤とロマンを掬い取りました。

魔的な（官兵衛）菅田さんと清廉な（妻）吉高さんの魅力に虚実ともに翻弄された京都での撮影の日々でした。

原作と同様に、追い詰められて生きる現代人への提言を導くこの作品の仕上がりを、いつになく大きく期待しております。

囚われの天才軍師・黒田官兵衛役：菅田将暉 コメント

黒沢組にまた参加できて光栄です。

前回は、銃撃戦に巻き込まれていく転売屋。

次は、どんな役か楽しみにしていたら、黒沢清×時代劇という刺激

に、心躍りました。

しかも、あの黒田官兵衛を演じるということで、どんな戦模様が描かれるのかと思いきや、また想像を超える時代劇とミステリーの融合。

僕は、ほぼ舌戦。知と血と地にまみれ、脳みそフル稼働の撮影でした。

対峙した時の荒木村重役の本木さんの瞳が忘れられません。

是非、劇場へ。

村重の妻・千代保役：吉高由里子 コメント

「光る君へ」を見てこの役をやってほしいという黒沢監督のお気持ちを聞いて、自分の演じた役が次の役へと繋がるバトンとなりとても嬉しかったです。

戦国時代は初めてで、その時代の死生観について学んだり悩んだり解せない感情にもぶつかったりもしました。

たくさんの方が出演されていますが、私の役はほとんど本木さん演じる村重さんとしか関わりがなかったので、私も映画を観る日を楽しみにしています。

荒木久左衛門役：青木崇高 コメント

国宝や重要文化財である城で撮影できたことはとても興奮しました。なかなか出来ない経験です。

美しい形でありながら守りの要を果たしている、究極の機能美を感じました。

天守閣からの眺めはとても素晴らしく、その領地を治める殿に仕える武将の気持ちを少しは感じられたかなと思います。

映画「黒牢城」お楽しみあれ。

乾助三郎役：宮舘涼太 コメント

乾助三郎を演じさせていただきました宮舘涼太です。

脚本の段階で、引き込まれると同時にすごく貴重な役をいただけたなと感じました。

豪華なキャストの方々、そして黒沢監督のもとで演じるプレッシャーを感じましたが、「沢山学ぶ、全てを出し切る」という気持ちを掲げて撮影に挑ませていただきました。

この作品がどう映像化されていくのか完成がとても楽しみです。

「黒牢城」という作品はそれぞれが色々な角度で悩み、騙し、奮闘する、誰が正義なのか、そんな作品です。

観る方も自分がその時代を生きた一員だという目線で観ていただき作品を感じてもらえたら嬉しいです。

よろしくお願いいたします。

雑賀下針役：柄本佑 コメント

黒沢清監督作品に出演する事は全ての俳優の憧れです。

もちろん御多分に漏れず僕も憧れています。

出演させていただいた今でさえまだ憧れている。

それほどまでに、アダルトで艶のある黒沢組の現場に興奮しました。

郡十右衛門役：オダギリジョー コメント

荒木村重という武将の謎の多さに大きな魅力を感じました。

それを演じるのが本木さん。

そして初の時代劇に挑まれるという黒沢監督。

その現場をいち早く見られるなんて、役得と言うものでしょう。

俳優やってて、良かったかもかも。

黒沢清監督 コメント

最高に面白い原作に出会えたことが何よりの幸運でした。

ただ時代劇も推理ものも僕は初めてで、うまく映画化できるか不安もありました。

時代劇の正しさについては、本木さんはじめキャスト、スタッフ全員が完璧に理解されていたので、その点は大丈夫です。

あとは推理ものとして正しくできたかどうか。正直ここが大変難しかったのですが、荒木村重という人物の謎と魅力に導かれてどうにか駆け抜けました。

原作者 米澤穂信 コメント

映画化のお話を頂き、とても光栄に思っています。

原作は暗闇が映える物語なので、きっと、心に焼きつくような暗闇が見られることでしょう。

楽しみにしています。