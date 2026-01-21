日本アニメ映画初、「鬼滅の刃」無限城編 第一章“IMAX特別上映版”。1.43:1版で、映像範囲が上下に拡がる
劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来 IMAX特別上映版
(C)吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable
劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来が、2月6日から日本アニメ映画史上初のIMAX特別上映版として上映決定。一部シーンの映像範囲が上下に拡がる、IMAX独自の1.43:1拡張アスペクト比で上映する。劇場はグランドシネマサンシャイン 池袋(東京)と、109シネマズ大阪エキスポシティ(大阪)。
一部シーンの映像範囲が上下に拡がる、IMAX独自の1.43:1拡張アスペクト比で上映
(C)吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable
予告映像も公開。さらに、IMAX特別上映版の予告映像は、1月23日より、上映劇場にて放映開始となる(一部スクリーンを除く)。
『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』IMAX特別上映版予告
2月6日から、IMAX上映限定入場者特典「IMAXビジュアル イラストボード」の配布も決定。A5サイズのイラストボードで、IMAX上映でしか手に入らない限定特典となる。部数は全国合計10万人限定。
鑑賞した1人につき、1つプレゼント。劇場により数に限りがあり、無くなり次第終了となる。
(C)吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable