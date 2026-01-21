ジュエリーブランド「ケイウノ」では、大切な想いやエピソードをもとに、ディズニーキャラクターや作品をテーマにしたオーダーメイドジュエリーを展開中。

婚約指輪やネックレス、ブレスレットなど、これまでに手がけられた数はなんと6万点以上。

世界に一つだけのデザインで、「あの瞬間」や「大好きな物語」がジュエリーというかたちで永遠の思い出になります。

今回はそんなケイウノのオーダーメイドジュエリーの中から、ディズニーアニメーション作品『アラジン』をモチーフにしたアイテムを紹介していきます☆

ケイウノ ディズニー「アラジン オーダーメイドジュエリー」ストーリー

ケイウノ ディズニー特設ページはこちら

長年ケイウノでは、お客さまのディズニー作品への想いやエピソードをもとに、職人がオーダーメイドでジュエリーを製作してきました。

それぞれに持ち主の想い出が息づく、特別な一点ものです。

今回は、ディズニーアニメーション作品『アラジン』をモチーフにしたジュエリーと、特別なオーダーストーリーを紹介。

それぞれのデザインに込められた想いや、宿る物語を紹介していきます。

迫力ある躍動感が魅力！手元で感じる『アラジン』のお守りリング

『アラジン』の物語をモチーフに、アラビアンな雰囲気をまとったフレームをデザイン。

さらにトラの「ラジャー」の特徴を捉え、立体的で躍動感のあるフォルムを表現しました。

Customer’s Story

「ジャスミン」の自立しているところが好き。

これまでネックレスをオーダーしてきましたが、指輪ならいつでも眺めて身近に感じられるので心強いお守りのような存在です。

小さい頃から特別な存在の「ジーニー」。細部までこだわった婚約指輪

「ジーニー」の特徴的な丸みのあるフォルムを立体的に表現。

マット加工と鏡面仕上げを組み合わせたり、腕輪とランプをゴールドにするなど細部まで作りこんでいます。

Customer’s Story

小さい頃から特別な存在の「ジーニー」の隣で、プロポーズ時のダイヤモンドが輝く姿が気に入っています。

デザイン画を描いてもらった時の感動は、今でも大切な想い出です。

ケイウノ、ディズニーモチーフジュエリーの独自資格者 全国50名

ケイウノは、2010年からディズニーデザイン ジュエリーのオーダーメイドを手がけています。

婚約指輪、結婚指輪、ネックレスやリングなどのファッションジュエリー、時計など、これまでに6万種類以上を生み出してきました。

ディズニーモチーフジュエリー提案のスペシャリストには、独自の「ディズニーデザイン コンシェルジュ」資格制度が設けられています。

有資格者は全国に約50名在籍し、オリジナルバッジを保持しています。

ディズニーデザインのオーダーメイドは、次のステップで提供されています。

【STEP1】デザイン提案：気軽にオーダメイドを楽しめる「アレンジオーダー」から、理想をカタチにする「フルオーダー」まで、お客さまに合わせてデザインを提案。

【STEP2】原型を確認：注文後、完成品にご満足いただけるよう原型を確認する機会が設けられています。もしイメージと違っても無料で修正できます。

【STEP3】商品のお渡し：想いをこめて製作したジュエリーは、一生の宝物に。永く愛用できるよう、アフターサービスは永久無料となっています。

大好きなキャラクターの表情やポージングまで思いのまま表現した、世界に一つだけの『アラジン』がモチーフのジュエリー。

ケイウノ ディズニー「アラジン オーダーメイドジュエリー」ストーリーの紹介でした☆

