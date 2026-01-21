¥¢¥ë¥³¡õ¥Ô¡¼¥¹¡¢¡Ø±Ç²è¥É¥é¤¨¤â¤ó ¿·¡¦¤Î¤ÓÂÀ¤Î³¤Äìµ´´ä¾ë¡Ù¤ÇÀ¼Í¥½éÄ©Àï¡ª¡¡ÀëÅÁ¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¤â¡Ö¥É¥Ã¥¥ê¡©¡×
¡¡2·î27Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡Ø±Ç²è¥É¥é¤¨¤â¤ó¡Ù¥·¥ê¡¼¥º45ºîÌÜ¤È¤Ê¤ë¡Ø±Ç²è¥É¥é¤¨¤â¤ó ¿·¡¦¤Î¤ÓÂÀ¤Î³¤Äìµ´´ä¾ë¡Ù¤ÎÀëÅÁ¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¤Î¥¢¥ë¥³¡õ¥Ô¡¼¥¹¡ÊÊ¿»ÒÍ´´õ¡¢¼ò°æ·òÂÀ¡Ë¤¬½¢Ç¤¡£2¿Í¤ÏËÜºî¤Ç¡¢³¤Äì¿Í¤Î¹ñ¡¦¥à¡¼Ï¢Ë®¤ò¸î¤ëÊ¼»ÎÌò¤È¤·¤Æ¡¢À¼Í¥¤Ë¤â½éÄ©Àï¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¢¥ë¥Ô¡¼¡¢¡Ø±Ç²è¥É¥é¤¨¤â¤ó¡Ù¤ÇÀ¼Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡ª¡¡¥¢¥Õ¥ì¥³É÷·Ê¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡±Ç²èÂè1ºîÌÜ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿1980Ç¯¤«¤é45ºîÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡Ø±Ç²è¥É¥é¤¨¤â¤ó¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡£ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢1983Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¡¢¡Ø±Ç²è¥É¥é¤¨¤â¤ó¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÂåÉ½ºî¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤ÆÄ¹¤¯°¦¤µ¤ì¡¢´¶Æ°¤ÎÍò¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¡Ø±Ç²è¥É¥é¤¨¤â¤ó ¤Î¤ÓÂÀ¤Î³¤Äìµ´´ä¾ë¡Ù¤¬¡¢40Ç¯°Ê¾å¤Î»þ¤ò·Ð¤Æ¿·¤¿¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ë¡£
¡¡´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡¦±Ç²è¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¡Ö¥É¥é¤¨¤â¤ó¡×ºîÉÊ¤Ë·È¤ï¤ê¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¤¿ÌðÅèÅ¯À¸¡£µÓËÜ¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢Æ±¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¤Ç¿ô¡¹¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òËÂ¤®½Ð¤·¤Æ¤¤¿Â¼»³¸ù¡£
¡¡Êª¸ì¤Î¸°¤ò°®¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¡¢³¤Äì¤ÇÊë¤é¤¹Ê¼»Î¡¦¥¨¥ëÌò¤òÀéÍÕæÆÌé¡¢¥É¥é¤¨¤â¤ó¤Î¤Ò¤ß¤ÄÆ»¶ñ¡¦¿åÃæ¥Ð¥®¡¼Ìò¤ò¹¶¶ÎÃ¤¬±é¤¸¤ë¡£¼çÂê²Î¤Ï¡¢sumika¤¬ËÜºî¤Î¤¿¤á¤Ë½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¿·¶Ê¡ÖHonto¡×¡£
¡¡¤³¤ÎÅÙ¡¢ËÜºî¤ÎÀëÅÁ¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¤Î¥¢¥ë¥³¡õ¥Ô¡¼¥¹¡ÊÊ¿»ÒÍ´´õ¡¢¼ò°æ·òÂÀ¡Ë¤¬½¢Ç¤¡£
¡¡2006Ç¯¤Ë¥³¥ó¥Ó¤ò·ëÀ®¡¢¡ØTHE MANZAI 2012¡Ù¡Ø¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È2013¡Ù¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ê¤É¤Î¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Á¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç¤ÎMC¤äYouTube¤Ç¤â¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤ë¼ÂÎÏÇÉ·Ý¿Í¡¦¥¢¥ë¥³¡õ¥Ô¡¼¥¹¡£¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ç¤Î¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ä¥é¥¸¥ª¤Ê¤É¡¢À¼¤Î»Å»ö¤â·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¿2¿Í¤¬¡¢ËÜºî¤ÇÀëÅÁ¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼½¢Ç¤¤Ë²Ã¤¨¡¢À¼Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤â²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î½¢Ç¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ê¿»Ò¤Ï¡Ö¤Þ¤ÀÃ¯¤Ë¤âÊó¹ð¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ê¥É¥Ã¥¥ê¤À¤È¡Ëµ¿¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡¢¼ò°æ¤Ï¡Ö¤É¤³¤«¤Ç·Ý¿Í¤µ¤ó¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¡¢¡Ê¼Â¤Ï¥É¥Ã¥¥ê¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¡©¡Ë¤ÈÈ¾¿®È¾µ¿¡£¤·¤«¤·¥É¥é¤¨¤â¤ó¤È½éÂÐÌÌ¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢2¿Í¤Î¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÏºÇ¹âÄ¬¤Ë¡£Âç¶½Ê³¤ÎÃæ¥É¥é¤¨¤â¤ó¤È°®¼ê¤ò¸ò¤ï¤·¡¢´¶Æ°¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡ÍÄ¤¤¤³¤í¤«¤é¥É¥é¤¨¤â¤ó¤¬¿È¶á¤ÊÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Ê¿»Ò¤Ï¡Ö¾®³ØÀ¸¤Î»þ¡¢³Ø½¬´ù¤Î°ú¤½Ð¤·¤ò¡¢¤®¤å¤Ã¤ÈÌÜ¤ò¤Ä¤Ö¤ê¤Ê¤¬¤é¤½¤Ã¤È³«¤±¤Æ¤Ï¡¢¡Ø¥É¥é¤¨¤â¤ó¤ÎÀ¤³¦¤Ë·Ò¤¬¤ì¡ª¡Ù¤È²¿ÅÙµ§¤Ã¤¿¤«Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£º£²ó¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¤½¤Î»þ¤ÎÌ´¤¬¤«¤Ê¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´î¤Ó¤ò¸ì¤ê¡¢¼ò°æ¤â¡Ö»Ò¤É¤â¤Î¤³¤í¤«¤é¥É¥é¤¨¤â¤ó¤Î¥°¥Ã¥º¡¢Âô»³»È¤ï¤»¤ÆÄº¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡¤Þ¤µ¤«¥É¥é¤¨¤â¤ó¤Ë²ñ¤¨¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£¤Þ¤Ç²ñ¤Ã¤¿ÀèÇÚ¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È´¶·ã¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥É¥é¤¨¤â¤ó¤È¤Î»×¤¤½Ð¤òÊ¹¤«¤ì¤¿2¿Í¤Ï¡¢Ã±¹ÔËÜ¤«¤é¥³¥í¥³¥í¥³¥ß¥Ã¥¯¡¢ÂçÄ¹ÊÔ¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê·Á¤Ç¥É¥é¤¨¤â¤ó¤È¿¨¤ì¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âÊ¿»Ò¤Ï¡Ö¾åµþ¤·¤Æ¤«¤é¡¢Î¾¿Æ¤¬»ÅÁ÷¤ê¤ÎÃæ¤Ë¥É¥é¤¨¤â¤ó¥°¥Ã¥º¤òÇ¦¤Ð¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤Î¤³¤í¤«¤é¸½ºß¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤º¤Ã¤ÈÎÙ¤Ë¤¤¤ÆÀº¿ÀÅª¤Ê»ÙÃì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤±¤ë¥É¥é¤¨¤â¤ó¤ÎÂ¸ºß¤ÎÂç¤¤µ¤ò¸ì¤ê¡¢¼ò°æ¤Ï¡Ö»Ò¤É¤â¤Î¤³¤í¡¢¡Ø±Ç²è¥É¥é¤¨¤â¤ó¡Ù¤Î¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤ò¤â¤é¤¦¤¿¤á¤ËÆ±¤¸ºîÉÊ¤ò10²ó¤¯¤é¤¤´Ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢Ç®¶¸Åª¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤Î°ìÌÌ¤òÈäÏª¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¶Ú¶âÆþ¤ê¤Î¥É¥é¤¨¤â¤ó°¦¤òÈäÏª¤·¤¿¥¢¥ë¥³¡õ¥Ô¡¼¥¹¤ÎÆó¿Í¤¬ËÜºî¤Ç±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢³¤Äì¿Í¤Î¹ñ¡¦¥à¡¼Ï¢Ë®¤ò¸î¤ëÊ¼»ÎÌò¡£½é¤á¤ÆËÜ³ÊÅª¤Ê¥¢¥Õ¥ì¥³¤ËÄ©Àï¤·¤¿´¶ÁÛ¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¼ò°æ¤Ï¡Ö¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î°µÇ÷´¶¤â¤¢¤ê¡¢¤³¤ó¤Ê´Ä¶¤ÇÀ¼Í¥¤Î³§¤µ¤ó¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È»×¤¦¤È¡¢¶ÛÄ¥´¶¤¬¥Ó¥Ó¥Ã¤È¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¸½¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤¿ÍÍ»Ò¡£
¡¡Ê¿»Ò¤Ï¡Öµ»½ÑÅª¤ÊÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤ÆÌµ¤µ¤ÏÌÞÏÀ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢À¸¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤ËÂ¦¤Ë¤¤¤ë¥É¥é¤¨¤â¤ó¤ÎÀ©ºî¸½¾ì¤ËÎ©¤Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¦¸«¤¨¤Ê¤¤°µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤½¤ó¤Ê°µ¤â¼êÅÁ¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê¤ËÆñ¤·¤¤¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¤È¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£´¶Æ°¤È¶¦¤Ë´¶³´¿¼¤µ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢Ä¹Ç¯°¦¤µ¤ì¤ëºîÉÊ¤Ë·È¤ï¤ë¤³¤È¤Î½Å¤ß¤È¡¢À¼Í¥¤È¤¤¤¦»Å»ö¤Î±ü¿¼¤µ¤ò¼Â´¶¤·¤¿¤³¤È¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ø±Ç²è¥É¥é¤¨¤â¤ó ¿·¡¦¤Î¤ÓÂÀ¤Î³¤Äìµ´´ä¾ë¡Ù¤Ï¡¢2·î27Æü¸ø³«¡£
¡¡¥¢¥ë¥³¡õ¥Ô¡¼¥¹¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ã¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡ä
¢£Ê¿»ÒÍ´´õ¡Ê³¤Äì¿Í¤Î¹ñ¡¦¥à¡¼Ï¢Ë®¤ò¸î¤ëÊ¼»ÎÌò¡Ë
¾®³ØÀ¸¤Î»þ¡¢³Ø½¬´ù¤Î°ú¤½Ð¤·¤ò¤®¤å¤Ã¤ÈÌÜ¤ò¤Ä¤Ö¤ê¤Ê¤¬¤é¤½¤Ã¤È³«¤±¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥É¥é¤¨¤â¤ó¤ÎÀ¤³¦¤Ë·Ò¤¬¤ì¡ª¡ª¡×¤È²¿ÅÙµ§¤Ã¤¿¤«Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£º£²ó¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¤½¤Î»þ¤ÎÌ´¤¬¤«¤Ê¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö±Ç²è¥É¥é¤¨¤â¤ó¡×¤ÇÀ¼¤ò¤¢¤Æ¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡©¡¡Êª¿´¤Ä¤¤¤¿¤é¥É¥é¤¨¤â¤ó¤¬¤¤¤Æ¡¢µ¤¤Å¤¤¤¿¤é¥É¥é¤¨¤â¤ó¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£²ó¤ª»Å»ö¤·¤Æ¤ª¼ÙËâ¤¹¤ë¡Ä¡£¼ÂºÝ¤Ë·à¾ì¤Ç¼«Ê¬¤ÎÀ¼¤¬Î®¤ì¤ë¤Î¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤Þ¤À¤É¤³¤«Ì´¤¦¤Ä¤Ä¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤Þ¤À¥É¥Ã¥¥ê¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾åµþ¤·¤Æ¤«¤éÎ¾¿Æ¤¬»ÅÁ÷¤ê¤ÎÃæ¤Ë¥É¥é¤¨¤â¤ó¥°¥Ã¥º¤òÇ¦¤Ð¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢»Ò¶¡¤Î¤³¤í¤«¤é¸½ºß¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤º¤Ã¤ÈÎÙ¤Ë¤¤¤ÆÀº¿ÀÅª¤Ê»ÙÃì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£
½é¤á¤Æ¤Î¥¢¥Õ¥ì¥³¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢µ»½ÑÅª¤ÊÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤ÆÌµ¤µ¤ÏÌÞÏÀ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢À¸¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤ËÂ¦¤Ë¤¤¤ë¥É¥é¤¨¤â¤ó¤ÎÀ©ºî¸½¾ì¤ËÎ©¤Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¦¸«¤¨¤Ê¤¤°µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤½¤ó¤Ê°µ¤â¼êÅÁ¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê¤ËÆñ¤·¤¤¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¤È¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£´¶Æ°¤È¶¦¤Ë´¶³´¿¼¤µ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÅö¤Ë¥í¥Þ¥ó°î¤ì¤ëÆâÍÆ¤Ç¡¢¾®¤µ¤Ê¤ª»ÒÍÍ¤«¤éÂç¿Í¤ÎÊý¤Þ¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤¬³Ú¤·¤á¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤ÒÂç¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¼ò°æ·òÂÀ¡Ê³¤Äì¿Í¤Î¹ñ¡¦¥à¡¼Ï¢Ë®¤ò¸î¤ëÊ¼»ÎÌò¡Ë
¥²¥¹¥ÈÀ¼Í¥¤È¤·¤Æ¡Ö¿·¡¦¤Î¤ÓÂÀ¤Î³¤Äìµ´´ä¾ë¡×½Ð±é¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤À¥Õ¥ï¥Õ¥ï¤·¤¿´¶³Ð¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£»Ò¶¡¤Î¤³¤í¤«¤é¥É¥é¤¨¤â¤ó¤Î¥°¥Ã¥º¡¢Âô»³»È¤ï¤»¤ÆÄº¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡¤Þ¤µ¤«¥É¥é¤¨¤â¤ó¤Ë²ñ¤¨¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£¤Þ¤Ç²ñ¤Ã¤¿ÀèÇÚ¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
½é¤á¤Æ·à¾ì¤Ç´Ñ¤¿¡Ö±Ç²è¥É¥é¤¨¤â¤ó¡×¤Ï¡¢1990Ç¯¸ø³«¤Î¡Ö¤Î¤ÓÂÀ¤È¥¢¥Ë¥Þ¥ëÏÇÀ±¡×¤Ç¤·¤¿¡£±Ç²è¤Î¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤ò¤â¤é¤¦¤¿¤á¤ËÆ±¤¸ºîÉÊ¤ò10²ó¤¯¤é¤¤´Ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê»Ò¶¡¤Î¤³¤í¤«¤é¿Æ¤·¤ó¤Ç¤¤¿¡Ö±Ç²è¥É¥é¤¨¤â¤ó¡×¤ËÀ¼Í¥¤È¤·¤Æ»²²Ã¤µ¤»¤ÆÄº¤¤¤Æ´¶ÌµÎÌ¤Ç¤¹¡£
¥¢¥Õ¥ì¥³¸½¾ì¤Ï¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î°µÇ÷´¶¤â¤¢¤ê¡¢¤³¤ó¤Ê´Ä¶¤ÇÀ¼Í¥¤Î³§¤µ¤ó¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È»×¤¦¤È¡¢¤µ¤é¤Ë¶ÛÄ¥´¶¤¬Áý¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤º¤«¤Á¤ã¤óÌò¤Î¤«¤«¤º¤æ¤ß¤µ¤ó¤Ë¼ê¼è¤êÂ¼è¤ê¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤¬¤Ç¤¤ë°Ê¾å¤ÎÀ¼¤Ï½Ð¤»¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡¤¼¤Ò·à¾ì¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
