ピカチュウのリュックやバッグなど全4種！セガプライズ「ポケットモンスター」グッズ
ぬいぐるみやフィギュア、日用雑貨など、魅力的なキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。
今回は、2026年1月から全国のゲームセンターなどに順次展開される、「ポケットモンスター」グッズを紹介します！
セガプライズ「ポケットモンスター」グッズ
投入時期：2026年1月より順次
投入店舗：全国のゲームセンターなど
2026年1月も、セガプライズから「ポケットモンスター」のグッズが続々登場！
ピカチュウのリュックサックやショルダーバッグなど、おでかけが楽しくなるグッズなどがラインナップされます。
ポケットモンスター プラチナムザッカピカチュウデザインリュックVer.1.5
投入時期：2026年1月16日より順次
サイズ：全長約35×13×40cm
種類：全2種（顔、しっぽ）
ピカチュウの顔としっぽのデザインを使用した、インパクト抜群なリュックが登場！
ピカチュウといっしょにおでかけしている気分になれます。
ポケットモンスター プラチナムザッカダイカットショルダーバッグ
投入時期：2026年1月23日より順次
サイズ：全長約25×5×25cm
種類：全3種（ピカチュウ、デカヌチャン、ハラバリー）
ポケモンが大きくデザインされたショルダーバッグ。
ビビッドなカラーもキュートな、普段使いしやすいプライズです。
ポケットモンスター プラチナムザッカもこもこトランク〜イーブイ〜
投入時期：2026年1月23日より順次
サイズ：全長約32×8×25cm
種類：全2種（ノーマル、おやすみ）
毛足のある生地を使用したトランク。
バッグとしても、ちょっとした収納としても使用できます。
ポケットモンスター プラチナムザッカポケット付収納バッグ
投入時期：2026年1月29日より順次
サイズ：全長約34×25×24cm
種類：全2種（ピンク、ブルー）
ポケモンたちがプリントされた、ポケット付きの収納バッグ。
お部屋の片づけがはかどる、かわいいグッズです☆
ピカチュウやイーブイといっしょにおでかけできるバッグなど、デイリーに活躍してくれるグッズが盛りだくさん。
2026年1月より全国のゲームセンターなどに順次投入される、セガプライズ「ポケットモンスター」グッズの紹介でした☆
Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.
The post ピカチュウのリュックやバッグなど全4種！セガプライズ「ポケットモンスター」グッズ appeared first on Dtimes.