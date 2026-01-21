ぬいぐるみやフィギュア、日用雑貨など、魅力的なキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。

今回は、2026年1月から全国のゲームセンターなどに順次展開される、「ポケットモンスター」グッズを紹介します！

セガプライズ「ポケットモンスター」グッズ

投入時期：2026年1月より順次

投入店舗：全国のゲームセンターなど

2026年1月も、セガプライズから「ポケットモンスター」のグッズが続々登場！

ピカチュウのリュックサックやショルダーバッグなど、おでかけが楽しくなるグッズなどがラインナップされます。

ポケットモンスター プラチナムザッカピカチュウデザインリュックVer.1.5

投入時期：2026年1月16日より順次

サイズ：全長約35×13×40cm

種類：全2種（顔、しっぽ）

ピカチュウの顔としっぽのデザインを使用した、インパクト抜群なリュックが登場！

ピカチュウといっしょにおでかけしている気分になれます。

ポケットモンスター プラチナムザッカダイカットショルダーバッグ

投入時期：2026年1月23日より順次

サイズ：全長約25×5×25cm

種類：全3種（ピカチュウ、デカヌチャン、ハラバリー）

ポケモンが大きくデザインされたショルダーバッグ。

ビビッドなカラーもキュートな、普段使いしやすいプライズです。

ポケットモンスター プラチナムザッカもこもこトランク〜イーブイ〜

投入時期：2026年1月23日より順次

サイズ：全長約32×8×25cm

種類：全2種（ノーマル、おやすみ）

毛足のある生地を使用したトランク。

バッグとしても、ちょっとした収納としても使用できます。

ポケットモンスター プラチナムザッカポケット付収納バッグ

投入時期：2026年1月29日より順次

サイズ：全長約34×25×24cm

種類：全2種（ピンク、ブルー）

ポケモンたちがプリントされた、ポケット付きの収納バッグ。

お部屋の片づけがはかどる、かわいいグッズです☆

ピカチュウやイーブイといっしょにおでかけできるバッグなど、デイリーに活躍してくれるグッズが盛りだくさん。

2026年1月より全国のゲームセンターなどに順次投入される、セガプライズ「ポケットモンスター」グッズの紹介でした☆

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post ピカチュウのリュックやバッグなど全4種！セガプライズ「ポケットモンスター」グッズ appeared first on Dtimes.