ポケットモンスター　プラチナムザッカピカチュウデザインリュックVer.1.5

ぬいぐるみやフィギュア、日用雑貨など、魅力的なキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。

今回は、2026年1月から全国のゲームセンターなどに順次展開される、「ポケットモンスター」グッズを紹介します！

 

セガプライズ「ポケットモンスター」グッズ

 

 

投入時期：2026年1月より順次

投入店舗：全国のゲームセンターなど

 

2026年1月も、セガプライズから「ポケットモンスター」のグッズが続々登場！

ピカチュウのリュックサックやショルダーバッグなど、おでかけが楽しくなるグッズなどがラインナップされます。

 

ポケットモンスター　プラチナムザッカピカチュウデザインリュックVer.1.5

 

 

投入時期：2026年1月16日より順次

サイズ：全長約35×13×40cm

種類：全2種（顔、しっぽ）

 

ピカチュウの顔としっぽのデザインを使用した、インパクト抜群なリュックが登場！

ピカチュウといっしょにおでかけしている気分になれます。

 

ポケットモンスター　プラチナムザッカダイカットショルダーバッグ

 

 

投入時期：2026年1月23日より順次

サイズ：全長約25×5×25cm

種類：全3種（ピカチュウ、デカヌチャン、ハラバリー）

 

ポケモンが大きくデザインされたショルダーバッグ。

ビビッドなカラーもキュートな、普段使いしやすいプライズです。

 

ポケットモンスター　プラチナムザッカもこもこトランク〜イーブイ〜

 

 

投入時期：2026年1月23日より順次

サイズ：全長約32×8×25cm

種類：全2種（ノーマル、おやすみ）

 

毛足のある生地を使用したトランク。

バッグとしても、ちょっとした収納としても使用できます。

 

ポケットモンスター　プラチナムザッカポケット付収納バッグ

 

 

投入時期：2026年1月29日より順次

サイズ：全長約34×25×24cm

種類：全2種（ピンク、ブルー）

 

ポケモンたちがプリントされた、ポケット付きの収納バッグ。

お部屋の片づけがはかどる、かわいいグッズです☆

 

ピカチュウやイーブイといっしょにおでかけできるバッグなど、デイリーに活躍してくれるグッズが盛りだくさん。

2026年1月より全国のゲームセンターなどに順次投入される、セガプライズ「ポケットモンスター」グッズの紹介でした☆

