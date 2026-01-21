オリックス・曽谷龍平投手が２１日、大阪・舞洲の球団施設で自主トレを公開した。今オフは九里亜蓮投手と合同練習。この日は師匠が所用のため不在だったが「１年間投げ切る体作り、メンタル面、考え方を主に教えていただいている。いい自主トレの期間になっています」と感謝した。プロ３年目を終え「自分の引き出しがパンクしてきた」と、経験豊富な先輩に弟子入りを志願。「本当に何でも話を聞いてくださいます。考え方が少し変わったかなと思います」と実感した。

特に「『６回３失点でいい』と口酸っぱく言ってくださって。少しは楽に投げていけるかなと思った」と意識改革。長いイニングを完璧に抑えようという力みを消してマウンドに立つことを決めた。２５年は自己最高の８勝を挙げたが、２１度の先発で６回以上自責３以内のクオリティースタートは９度。２６年は自身初の規定投球回到達をノルマに掲げた。

３年ぶりにリーグ優勝に向け「僕たちの若い力をもっと出して。僕らがもっともっとアピールして、新たな景色をファンのみなさんに見せられたら」と決意表明。日本代表候補として可能性が残されているＷＢＣ出場にも「選んでもらえたら、自分の力を精いっぱい発揮するだけ」と備えた。