お座りポーズがかわいい！セガプライズ ディズニー「ベイマックス」 赤いほっぺ LLぬいぐるみ
セガプライズより、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場！
今回は2026年1月16日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『ベイマックス』 赤いほっぺ LLぬいぐるみを紹介します☆
セガプライズ ディズニー『ベイマックス』 赤いほっぺ LLぬいぐるみ
登場時期：2026年1月16日より順次
サイズ：全長約28×15×34cm
投入店舗：全国のゲームセンターなど
ほほがポッと赤くなった、セガオリジナルデザイン“赤いほっぺ”シリーズから「ベイマックス」のぬいぐるみが登場。
まるっこい「ベイマックス」のフォルムがとてもかわいらしく、照れたような雰囲気でお座りしています！
ボリュームあるサイズ感で、お部屋のアクセントにもぴったりです。
飾ったり抱きしめたり、いつもそばでよりそってくれそう。
帰りを待ってくれているような姿にも癒やされるディズニーグッズです☆
赤くなったほっぺがかわいい「ベイマックス」のぬいぐるみ。
セガプライズの『ベイマックス』 赤いほっぺ LLぬいぐるみは、2026年1月16日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します！
