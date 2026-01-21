セガプライズより、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場！

今回は2026年1月16日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『ベイマックス』 赤いほっぺ LLぬいぐるみを紹介します☆

セガプライズ ディズニー『ベイマックス』 赤いほっぺ LLぬいぐるみ

登場時期：2026年1月16日より順次

サイズ：全長約28×15×34cm

投入店舗：全国のゲームセンターなど

ほほがポッと赤くなった、セガオリジナルデザイン“赤いほっぺ”シリーズから「ベイマックス」のぬいぐるみが登場。

まるっこい「ベイマックス」のフォルムがとてもかわいらしく、照れたような雰囲気でお座りしています！

ボリュームあるサイズ感で、お部屋のアクセントにもぴったりです。

飾ったり抱きしめたり、いつもそばでよりそってくれそう。

帰りを待ってくれているような姿にも癒やされるディズニーグッズです☆

赤くなったほっぺがかわいい「ベイマックス」のぬいぐるみ。

セガプライズの『ベイマックス』 赤いほっぺ LLぬいぐるみは、2026年1月16日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します！

