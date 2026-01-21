『リブート』早瀬拓海役に矢崎滉 キャラクター紹介（10）
俳優の鈴木亮平が主演を務める、TBS系日曜劇場『リブート』（毎週日曜 後9：00）が、新たにスタート。今回は、矢崎滉が演じる早瀬拓海を紹介する。
【写真多数】鈴木亮平、戸田恵梨香、黒木メイサら…豪華キャストを紹介！
矢崎滉が演じる早瀬拓海は、母・夏海の死、そして父・陸が母への殺人容疑をかけられたことでこれまでの平穏な日常が一変。孤独や不安を抱えながらも祖母・良子とともに懸命に生きようとする。
今作は、多くの日曜劇場を手掛けた黒岩勉氏の完全オリジナル脚本で、構想に3年をかけた超力作だ。物語は、妻殺しの罪を着せられたパティシエ・早瀬陸が、自らの潔白を証明するため、警視庁の悪徳刑事・儀堂歩の顔に“リブート”し、真実を追うという“エクストリームファミリーサスペンス”。嘘と真実が入り乱れ、怒涛のスピードで展開していく。
【写真多数】鈴木亮平、戸田恵梨香、黒木メイサら…豪華キャストを紹介！
矢崎滉が演じる早瀬拓海は、母・夏海の死、そして父・陸が母への殺人容疑をかけられたことでこれまでの平穏な日常が一変。孤独や不安を抱えながらも祖母・良子とともに懸命に生きようとする。
今作は、多くの日曜劇場を手掛けた黒岩勉氏の完全オリジナル脚本で、構想に3年をかけた超力作だ。物語は、妻殺しの罪を着せられたパティシエ・早瀬陸が、自らの潔白を証明するため、警視庁の悪徳刑事・儀堂歩の顔に“リブート”し、真実を追うという“エクストリームファミリーサスペンス”。嘘と真実が入り乱れ、怒涛のスピードで展開していく。