タレントの休井美郷さんが、自身のインスタグラムを更新。結婚式を挙げたことを報告しました。



【写真を見る】【 休井美郷 】挙式を報告「祝福の言葉や、何気ない一言ひとつひとつが胸に残り、今もまだ、余韻の中にいます」



休井さんは、厳かな雰囲気の中で行われた挙式の様子を複数の写真とともに公開しています。



純白のウェディングドレスを身にまとった休井さんは、ティアラを戴き、長いベールとトレーンを引いた姿で式に臨みました。花道には白い絨毯と花びらが散りばめられ、休井さんは淡いピンクと白のブーケを手に、新郎の左腕に手を添えながら穏やかな笑顔で歩む姿が印象的です。





休井さんは、「これまで出会ってきた人、離れていても見守ってくれた人、そして、隣にいてくれる存在。」「当たり前だと思っていた日常が、どれほど多くの支えの上に成り立っていたのか。あらためて気づかされた一日でした。」と喜びを綴っています。





披露宴では、新郎とともにキャンドルが並ぶ中央の通路をゆっくりと歩む様子も写真に収められていました。





また、巨大なウェディングケーキの前で微笑む二人の姿も投稿されており、休井さんは「祝福の言葉や、何気ない一言ひとつひとつが胸に残り、今もまだ、余韻の中にいます。生涯忘れられない思い出になりました」と振り返ります。





休井美郷さんは1991年4月22日生まれ。なお、休井さんは昨年、自身の公式サイトを通じて2025年7月7日に入籍したことを発表していました。



【担当：芸能情報ステーション】