お笑いコンビ「メッセンジャー」の黒田有（55）が20日深夜放送の読売テレビ「にけつッ!!」にゲスト出演。収録スタイルに驚く場面があった。

同番組に初出演という黒田が登場すると、お笑いタレント・ケンドーコバヤシは「珍しい！」と大興奮。黒田が「古いでしょ？」と2008年放送開始の歴史に触れながら、「1回も呼ばれへんっていうことは、ジュニアさんがNGを出してはる」と“邪推”すると、ケンコバは「黒田さん、ダブルNGです」と笑わせた。

そして黒田は「凄い番組ですよね」と感心。「生放送やったら分かりますけど」と前置きしながら、30分番組の場合、「1時間半ぐらい撮る」という通常の収録方法を説明した。

しかし自身が同番組収録会場である東京・六本木の「YOSHIMOTO ROPPONGI THEATER」に到着すると、控え室に入った直後、「もう出てください」と出演を促されたという。

「見たことないから、そんな番組」と驚く黒田に、ケンコバは「（カメラを）回してるのは25分ぐらいで、使うのは23分ぐらいなんですよ」と解説。黒田は「ほんで“終わったらすぐタクシー用意してますから”って、俺25分のために大阪から来た」とぶっちゃけた。

これを受けて「千原兄弟」千原ジュニアは「（他に）何かあって来たんちゃうの！？」と驚がく。ケンコバも「えっ、これだけ！？」と声を上げたが、黒田は肯定しながら「今着いたとこです。新幹線で」と明かしていた。