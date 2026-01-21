Dolce&Gabbana 2026-27Ç¯½©Åß¥á¥ó¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¨¡¨¡¡ÖTHE PORTRAIT OF MAN¡×¤¬ÉÁ¤¯¡¢¸Ä¤È¤·¤Æ¤ÎÃËÀÁü
2026-27Ç¯½©Åß¥á¥ó¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥É¥ë¥Á¥§¡õ¥¬¥Ã¥Ð¡¼¥Ê¤¬·Ç¤²¤¿¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖTHE PORTRAIT OF MAN¡Ê¥¶¡¦¥Ý¡¼¥È¥ì¡¼¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Þ¥ó¡Ë¡×¡£¤½¤ì¤ÏÃ±¤Ê¤ë¥·¡¼¥º¥ó¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸½Âå¤Ë¸þ¤±¤¿ÌÀ³Î¤Ê¥Þ¥Ë¥Õ¥§¥¹¥È¤Ç¤¹¡£
©DOLCE&GABBANA
¥°¥í¡¼¥Ð¥ë²½¤¬¿Ê¤ß¡¢²ÁÃÍ´Ñ¤ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¶Ñ¼Á²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤«¤Ç¡¢ËÜ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¥á¥ó¥º¥¦¥§¥¢¤ÎÃæ¿´¤Ë¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¡Ö¸Ä¡×¤ò¿ø¤¨Ä¾¤·¤Þ¤¹¡£ÃËÀ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ò¡¢¾ðÇ®¤äµ²±¡¢ÆâÌÌ¤ÎÍÉ¤é¤®¤òÊú¤¨¤¿¡È¤Ò¤È¤Ä¤ÎÀ¤³¦¡É¤È¤·¤ÆÂª¤¨¡¢¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤ÏÀ¸¤¤¿¾ÓÁü²è¤¬ÊÂ¤Ö¸½ÂåÅª¤Ê¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤È¤·¤Æ¹½À®¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥ë¥Ã¥¯¤Î¿ô¡¹¤Ï¡¢ÆâÌÌ¤È¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¶Á¤¹ç¤¦¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¤Ê¥»¥ë¥Õ¥Ý¡¼¥È¥ì¡¼¥È¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
©DOLCE&GABBANA
¸÷¤Î±é½Ð¤Ë¤Ï¥ë¥Í¥µ¥ó¥¹³¨²è¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë´¶À¤¬¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢Åª¤Ê±¢±ÆÉ½¸½¤¬¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ËË¤«¤Ê±ü¹Ô¤¤È´¶¾ð¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£¿ï½ê¤ËÇÛ¤µ¤ì¤¿¾ÝÄ§Åª¤Ê¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤Ï¡¢¼çÄ¥¤·¤¹¤®¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÊª¸ì¤òÀÅ¤«¤Ë±Ç¤·½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
©DOLCE&GABBANA
¥Æ¡¼¥é¥ê¥ó¥°¤ÏËÜ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î³Ë¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢·Á¼°¤ËÇû¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢É½¸½¤Î¼êÃÊ¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸ª¤Î¥Õ¥©¥ë¥à¤Ï¸ÄÀ¤òºÝÎ©¤¿¤»¡¢¹½ÃÛÅª¤Ê¥é¥¤¥ó¤Ï°Õ»Ö¤ò±Ç¤·½Ð¤·¡¢ÁÇºà¤ä¼Á´¶¤Ïµ²±¤äÂ¸ºß´¶¤òÊª¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë¥Ù¥ë¥Ù¥Ã¥È¡¢åÌÌ©¤Ê¥¦¡¼¥ë¡¢¥Þ¥Ã¥È¤Ê¥·¥ë¥¯¡¢¤½¤·¤Æ¸½ÂåÅª¤Ê¥Ö¥í¥±¡¼¥É¤Þ¤Ç¡¢Â¿ºÌ¤ÊÁÇºà¤¬ÍÑ¤¤¤é¤ì¡¢Áõ¤¤¤½¤Î¤â¤Î¤¬¼«¿È¤Îºß¤êÊý¤ò¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
©DOLCE&GABBANA
¥·¥ç¡¼¤ÏÊ£¿ô¤Î¥Þ¥¤¥¯¥í¡¦¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥¹¤Ë¤è¤ë¥·¡¼¥¯¥¨¥ó¥¹¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤µ¤ì¡¢¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ë¡ÖÃËÀ¤Î¾ÓÁü¡×¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Æâ¾ÊÅª¤Ë»×¹Í¤ò¿¼¤á¤ë¿ÍÊª¡¢ÁÏÂ¤À¤ËËþ¤Á¤¿¥ô¥£¥¸¥ç¥Ê¥ê¡¼¡¢ÃÏÃæ³¤Åª¤Ê´±Ç½À¤òÃ¹¤¨¤¿Â¸ºß¡¢¹½Â¤Åª»×¹Í¤ò½Å¤ó¤¸¤ë¹çÍý¼çµÁ¼Ô¡¢ÍýÁÛ¤òÄÉ¤¤µá¤á¤ë¥í¥Þ¥ó¥Á¥¹¥È¨¡¨¡·¿¤Ë¤Ï¤Þ¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¿Í´Ö¤é¤·¤µ¤¬¡¢Â¿ÁØÅª¤ËÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
©DOLCE&GABBANA
¡ÖTHE PORTRAIT OF MAN¡×¤Ï¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤³¤½¤¬µæ¶Ë¤Î¸ÄÀÉ½¸½¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤¹¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£²è°ì²½¤¬¿Ê¤à»þÂå¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ëÁõ¤¤¤ò¡¢¥É¥ë¥Á¥§¡õ¥¬¥Ã¥Ð¡¼¥Ê¤Ï¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÄó¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
©DOLCE&GABBANA
ÃËÀ¤Îºß¤êÊý¤Ë¡¢¤Ò¤È¤Ä¤ÎÀµ²ò¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ÎÌµ¿ô¤Î²ÄÇ½À¤¹¤Ù¤Æ¤¬¡¢ÉÁ¤«¤ì¤ë¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡Ö¾ÓÁü¡×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
©DOLCE&GABBANA
©DOLCE&GABBANA
©DOLCE&GABBANA
©DOLCE&GABBANA
©DOLCE&GABBANA
#DGFW26
#DolceGabbana
#¥É¥ë¥Á¥§¥¬¥Ã¥Ð¡¼¥Ê
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§
¥É¥ë¥Á¥§¡õ¥¬¥Ã¥Ð¡¼¥Ê ¥¸¥ã¥Ñ¥ó
ÅÅÏÃ : 03-6833-6099
www.dolcegabbana.com
©DOLCE&GABBANA
¥°¥í¡¼¥Ð¥ë²½¤¬¿Ê¤ß¡¢²ÁÃÍ´Ñ¤ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¶Ñ¼Á²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤«¤Ç¡¢ËÜ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¥á¥ó¥º¥¦¥§¥¢¤ÎÃæ¿´¤Ë¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¡Ö¸Ä¡×¤ò¿ø¤¨Ä¾¤·¤Þ¤¹¡£ÃËÀ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ò¡¢¾ðÇ®¤äµ²±¡¢ÆâÌÌ¤ÎÍÉ¤é¤®¤òÊú¤¨¤¿¡È¤Ò¤È¤Ä¤ÎÀ¤³¦¡É¤È¤·¤ÆÂª¤¨¡¢¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤ÏÀ¸¤¤¿¾ÓÁü²è¤¬ÊÂ¤Ö¸½ÂåÅª¤Ê¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤È¤·¤Æ¹½À®¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥ë¥Ã¥¯¤Î¿ô¡¹¤Ï¡¢ÆâÌÌ¤È¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¶Á¤¹ç¤¦¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¤Ê¥»¥ë¥Õ¥Ý¡¼¥È¥ì¡¼¥È¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¸÷¤Î±é½Ð¤Ë¤Ï¥ë¥Í¥µ¥ó¥¹³¨²è¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë´¶À¤¬¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢Åª¤Ê±¢±ÆÉ½¸½¤¬¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ËË¤«¤Ê±ü¹Ô¤¤È´¶¾ð¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£¿ï½ê¤ËÇÛ¤µ¤ì¤¿¾ÝÄ§Åª¤Ê¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤Ï¡¢¼çÄ¥¤·¤¹¤®¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÊª¸ì¤òÀÅ¤«¤Ë±Ç¤·½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
©DOLCE&GABBANA
¥Æ¡¼¥é¥ê¥ó¥°¤ÏËÜ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î³Ë¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢·Á¼°¤ËÇû¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢É½¸½¤Î¼êÃÊ¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸ª¤Î¥Õ¥©¥ë¥à¤Ï¸ÄÀ¤òºÝÎ©¤¿¤»¡¢¹½ÃÛÅª¤Ê¥é¥¤¥ó¤Ï°Õ»Ö¤ò±Ç¤·½Ð¤·¡¢ÁÇºà¤ä¼Á´¶¤Ïµ²±¤äÂ¸ºß´¶¤òÊª¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë¥Ù¥ë¥Ù¥Ã¥È¡¢åÌÌ©¤Ê¥¦¡¼¥ë¡¢¥Þ¥Ã¥È¤Ê¥·¥ë¥¯¡¢¤½¤·¤Æ¸½ÂåÅª¤Ê¥Ö¥í¥±¡¼¥É¤Þ¤Ç¡¢Â¿ºÌ¤ÊÁÇºà¤¬ÍÑ¤¤¤é¤ì¡¢Áõ¤¤¤½¤Î¤â¤Î¤¬¼«¿È¤Îºß¤êÊý¤ò¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
©DOLCE&GABBANA
¥·¥ç¡¼¤ÏÊ£¿ô¤Î¥Þ¥¤¥¯¥í¡¦¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥¹¤Ë¤è¤ë¥·¡¼¥¯¥¨¥ó¥¹¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤µ¤ì¡¢¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ë¡ÖÃËÀ¤Î¾ÓÁü¡×¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Æâ¾ÊÅª¤Ë»×¹Í¤ò¿¼¤á¤ë¿ÍÊª¡¢ÁÏÂ¤À¤ËËþ¤Á¤¿¥ô¥£¥¸¥ç¥Ê¥ê¡¼¡¢ÃÏÃæ³¤Åª¤Ê´±Ç½À¤òÃ¹¤¨¤¿Â¸ºß¡¢¹½Â¤Åª»×¹Í¤ò½Å¤ó¤¸¤ë¹çÍý¼çµÁ¼Ô¡¢ÍýÁÛ¤òÄÉ¤¤µá¤á¤ë¥í¥Þ¥ó¥Á¥¹¥È¨¡¨¡·¿¤Ë¤Ï¤Þ¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¿Í´Ö¤é¤·¤µ¤¬¡¢Â¿ÁØÅª¤ËÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
©DOLCE&GABBANA
¡ÖTHE PORTRAIT OF MAN¡×¤Ï¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤³¤½¤¬µæ¶Ë¤Î¸ÄÀÉ½¸½¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤¹¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£²è°ì²½¤¬¿Ê¤à»þÂå¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ëÁõ¤¤¤ò¡¢¥É¥ë¥Á¥§¡õ¥¬¥Ã¥Ð¡¼¥Ê¤Ï¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÄó¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
©DOLCE&GABBANA
ÃËÀ¤Îºß¤êÊý¤Ë¡¢¤Ò¤È¤Ä¤ÎÀµ²ò¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ÎÌµ¿ô¤Î²ÄÇ½À¤¹¤Ù¤Æ¤¬¡¢ÉÁ¤«¤ì¤ë¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡Ö¾ÓÁü¡×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
©DOLCE&GABBANA
©DOLCE&GABBANA
©DOLCE&GABBANA
©DOLCE&GABBANA
©DOLCE&GABBANA
#DGFW26
#DolceGabbana
#¥É¥ë¥Á¥§¥¬¥Ã¥Ð¡¼¥Ê
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§
¥É¥ë¥Á¥§¡õ¥¬¥Ã¥Ð¡¼¥Ê ¥¸¥ã¥Ñ¥ó
ÅÅÏÃ : 03-6833-6099
www.dolcegabbana.com