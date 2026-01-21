マイルがザクザク貯まる！

ANA（全日空）グループのANA Xは、同社が運営するANA公式インターネットショッピングモール「ANA Mall」が1月31日に開店3周年を迎えるにあたり、記念キャンペーンを実施すると発表しました。

キャンペーンは1月26日から2月16日までの期間で開催されます。期間中は条件達成でマイルが最大16倍になるほか、各種クーポンの配布、国内線往復航空券などが当たる抽選、最大84%OFFセールなどが順次行われます。

「ANA Mall」は「旅と日常がつながるECモール」をコンセプトに2023年1月に開店。当初23だった出店店舗数は2026年1月時点で230店舗に達しています。

期間中にはANAプレミアムメンバーやスーパーフライヤーズ会員向けに、ANAロゴを刻印したiPadの限定販売も予定されています。同社は「『普段のお買い物でマイルを貯めて旅に近づく』、『旅で貯めたマイルを日常のお買い物に使える』体験を皆様にお届けできるよう、サービスの向上を目指してまいります」としています。