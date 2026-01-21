北日本から西日本では２５日頃にかけて、日本海側を中心に、山沿いや山地だけではなく平地でも大雪となる所があるでしょう。大雪や路面の凍結による交通障害に注意・警戒し、着雪やなだれに注意してください。特に２２日は、北陸地方から山陰にかけての日本海側を中心に降雪量がかなり多くなるおそれがありますので、２２日にかけて大雪に警戒してください。

【画像】雪はいつ・どこで降る？降雪シミュレーション

［気象概況］

日本付近は２５日頃にかけて強い冬型の気圧配置が続く見込みです。東日本の上空約５０００メートルには、２５日頃にかけて断続的に氷点下４０度以下の強い寒気が流れ込み、西日本の上空約１５００メートルには、２５日頃にかけて氷点下１２度以下の強い寒気が流れ込むでしょう。

特に、強い寒気が流れ込む２２日は、北陸地方から山陰にかけての日本海側を中心に発達した雪雲が流れ込むため、降雪量がかなり多くなるでしょう。





［雪の予想］北日本から西日本では日本海側を中心に、山沿いや山地だけではなく、平地でも大雪となる所があり、短時間に降雪が強まるおそれがあります。また、普段雪の少ない太平洋側でも大雪となる所がある見込みです。２１日６時から２２日６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、北海道地方 ５０センチ東北地方 ６０センチ関東甲信地方 ５０センチ北陸地方 ８０センチ東海地方 ４０センチ近畿地方 ７０センチ中国地方 ７０センチ

その後、２２日６時から２３日６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

北海道地方 ５０センチ

東北地方 ７０センチ

関東甲信地方 ３０センチ

北陸地方 １００センチ

東海地方 ５０センチ

近畿地方 ７０センチ

中国地方 ５０センチ

その後、２３日６時から２４日６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

北海道地方 ４０センチ

東北地方 ７０センチ

北陸地方 ７０センチ

東海地方 ５０センチ

近畿地方 ４０センチ

その後も２５日頃にかけて、強い冬型の気圧配置が続くため、北日本から西日本の日本海側を中心に大雪が続き、積雪がさらに増えるおそれがあります。



［防災事項］

北日本から西日本では２５日頃にかけて、大雪や路面の凍結による交通障害に注意・警戒し、電線や樹木への着雪やなだれに注意してください。特に、北陸地方、近畿地方、中国地方では、２２日にかけて大雪に警戒してください。

■東北地方は

強い冬型の気圧配置の影響により、東北日本海側を中心に、２５日頃にかけて大雪となる所があるでしょう。大雪による交通障害、屋根からの落雪、建物や農業施設への被害に注意・警戒してください。

［気象概況］

日本付近は、２５日頃にかけて、強い冬型の気圧配置が続く見込みです。東北地方の上空約５０００メートルには、氷点下３９度以下の強い寒気が断続的に流れ込むでしょう。

このため、東北日本海側を中心に、大雪となる所がある見込みです。発達した雪雲が同じ場所にかかり続けた場合には、警報級の大雪となる可能性があります。



［雪の予想］

２１日６時から２２日６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

東北日本海側 山沿い ６０センチ

東北日本海側 平地 ４０センチ

東北太平洋側 山沿い ６０センチ

東北太平洋側 平地 ４０センチ

その後、２２日６時から２３日６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

東北日本海側 山沿い ７０センチ

東北日本海側 平地 ４０センチ

東北太平洋側 山沿い ７０センチ

東北太平洋側 平地 ４０センチ

その後、２３日６時から２４日６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

東北日本海側 山沿い ７０センチ

東北日本海側 平地 ４０センチ

東北太平洋側 山沿い ７０センチ

東北太平洋側 平地 ４０センチ

その後も強い冬型の気圧配置が続くため、日本海側を中心に大雪が続き、積雪がさらに増えるおそれがあります。



［防災事項］

東北日本海側を中心に、２５日頃にかけて大雪による交通障害、屋根からの落雪、建物や農業施設への被害に注意・警戒し、電線や樹木への着雪、なだれに注意してください。

