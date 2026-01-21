フジ榎並大二郎アナ、久しぶりのお昼の生番組に本音ポロリ「こんなに…笑っていいんだなと」
フジテレビの榎並大二郎アナウンサー（40）が21日放送のフジテレビ系『ぽかぽか』（前11：50）に出演。久しぶりのお昼の生番組に本音を漏らした。
【写真】雰囲気ガラリ…ワイルドさMAXの榎並アナ
この日の放送では水曜日の番組進行を担っていた勝野健アナウンサーが体調不良により番組を欠席することが冒頭に伝えられた。そんな勝野アナの代打として榎並アナがスタジオ入りした。
番組MCのハライチ澤部佑から「榎並さん、来てくれるんですね！」と声を掛けられると榎並は「はい！いつでも駆けつけますので。勝野、お大事に」と後輩へのフォローも忘れずあいさつ。さらに神田愛花から「信頼の塊ですから」と絶賛されると、恐縮しながらも笑みを浮かべた。
榎並アナと言えば、フジテレビの昼の情報番組『バイキング』に2015年3月から5年半にかけて出演。番組では司会の坂上忍から“口撃”にタジタジになるという場面が度々話題となった。そんな榎並アナの久しぶりのお昼の生番組に澤部は「坂上さんいないので」と語りかけると、榎並アナも「こんなに…笑っていいんだなと」と本音を漏らし、スタジオを爆笑させた。
榎並アナは、モデルの有村実樹と2016年2月に結婚を発表。2025年9月には第2子が誕生し、年内いっぱい、育休を取得することも報告していた。
【写真】雰囲気ガラリ…ワイルドさMAXの榎並アナ
この日の放送では水曜日の番組進行を担っていた勝野健アナウンサーが体調不良により番組を欠席することが冒頭に伝えられた。そんな勝野アナの代打として榎並アナがスタジオ入りした。
番組MCのハライチ澤部佑から「榎並さん、来てくれるんですね！」と声を掛けられると榎並は「はい！いつでも駆けつけますので。勝野、お大事に」と後輩へのフォローも忘れずあいさつ。さらに神田愛花から「信頼の塊ですから」と絶賛されると、恐縮しながらも笑みを浮かべた。
榎並アナは、モデルの有村実樹と2016年2月に結婚を発表。2025年9月には第2子が誕生し、年内いっぱい、育休を取得することも報告していた。