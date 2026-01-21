GWの音楽フェス『JAPAN JAM 2026』第1弾出演アーティスト発表…一挙34組【一覧】 一日券は値上げでメッセージも
野外音楽フェス『JAPAN JAM 2026』の第1弾出演アーティストが21日、発表された。
【画像】一挙に34組…『JAPAN JAM 2026』第1弾出演アーティスト
『JAPAN JAM』は「ROCK IN JAPAN FESTIVAL」「COUNTDOWN JAPAN」を手掛けるロッキング・オン・ジャパンがGWに開催する音楽フェス。昨年開催時は4日間で合計15万人以上を動員した。昨年に続き、2026年もSKY STAGE・SUNSET STAGE・WING STAGE・BUZZ STAGEの4つのステージに音楽シーンの今が集結する。
第1弾で発表された出演アーティストは34組。それぞれの出演日も明らかになった。あわせて、チケット第1次抽選先行受付がスタートした。
総合プロデューサーの梅津亮氏がメッセージも発信。「今は冬真っ盛りですが、この第1弾発表を皮切りにして、今後順次情報を解禁していくうちにあっという
間に春は近づいていきます。2026年のフェス初め、JAPAN JAM 2026。ぜひご期待ください」と呼びかけた。
その上で「なお、このJAPAN JAM 2026でもチケット代を一日券で1,000円値上げして14,000円とさせてください。昨年の夏冬に引き続きとなりますが、理由はRIJF2025の際に説明したのと同様、昨今の物価高によるあらゆる原価の上昇に対応するためです。皆さんに評価いただいている快適な運営、あえて自分で言ってしまいますがJフェスクオリティ、これをキープしてより発展させるための苦渋の決断になります。その分今年も絶対に快適なフェス空間作りを目指します。社会情勢が見通せずたった今は正確なことは言えませんが、夏冬春、しばらくはこの一年で上げたチケット代を継続していきたいと思っています。理解していただけると嬉しいです」とつづった。
■『JAPAN JAM 2026』
日程：2026年5月2日（土）・3日（日・祝）・4日（月・祝）・5日（火・祝）
会場：千葉市蘇我スポーツ公園（千葉県千葉市）
開場 9:00／開演 11:30／終演 20:35（各日とも予定）
※雨天決行（荒天の場合は中止）
■5月2日
おいしくるメロンパン
ORANGE RANGE
クリープハイプ
SHISHAMO
超ときめき▽宣伝部（※▽＝ハートマーク）
This is LAST
ハンブレッダーズ
マカロニえんぴつ
and more!
■5月3日
ano
UVERworld
KANA-BOON
キタニタツヤ
CLAN QUEEN
Chevon
NEE
NOMELON NOLEMON
muque
and more!
■5月4日
汐れいら
CUTIE STREET
コレサワ
ねぐせ。
乃紫
My Hair is Bad
マルシィ
MON7A
『ユイカ』
and more!
■5月5日
[Alexandros]
サバシスター
10-FEET
Fear, and Loathing in Las Vegas
04 Limited Sazabys
BLUE ENCOUNT
Paledusk
MONGOL800
and more!
※五十音順
