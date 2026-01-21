平河悠、ハル・シティ加入翌日にデビュー！ 途中出場から早速アシスト記録
ハル・シティ（イングランド2部）に加入した日本代表FW平河悠が、デビュー戦でアシストを記録した。
2024年夏にFC町田ゼルビアからブリストル・シティ（イングランド2部）に期限付き移籍し、昨夏から完全移籍となっていた現在25歳の平河は、今季公式戦27試合出場で2ゴール2アシストを記録していたなか、出場時間は限られていたことから、19日に今季終了までのレンタル移籍でハル・シティに加入した。
そして、翌20日に迎えたチャンピオンシップ第28節のプレストン・ノースエンド戦で早速ベンチ入りを果たすと、2−0で迎えた48分から途中出場し、新天地デビューを飾った。その直後の49分に平河は右サイドからクロスを上げ、オリヴァー・マクバーニーのダメ押しゴールを演出した。
試合はこのまま3−0で終了。平河の活躍もあり、リーグ戦2連勝を飾ったハル・シティは暫定ながら4位に浮上している。次戦、ハル・シティは24日にホームでスウォンジーと対戦する。
【ハイライト動画】平河悠がハル・シティでのデビュー戦でアシストを記録！
Oli McBurnie with a special finish! 🤩 @HullCity #EFL | #SkyBetChampionship pic.twitter.com/gTRpa28j2W— Sky Bet Championship (@SkyBetChamp) January 20, 2026