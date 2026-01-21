エヴァートン、グリーリッシュの負傷を発表…疲労骨折でしばらく離脱か
エヴァートンは20日、イングランド代表FWジャック・グリーリッシュの負傷を発表した。
発表によると、足の負傷を負ったグリーリッシュは現在、クラブのメディカルチームの治療を受けており、近日中に専門医の診察を受ける予定となっているという。
なお、詳細については明らかになっていないが、イギリスメディア『スカイスポーツ』は、グリーリッシュが足を疲労骨折したことを報じており、イギリスの国民保健サービス『NHS』では通常の足の疲労骨折だと治癒に6〜12週間かかることが伝えられていることから、しばらくは戦列離脱を余儀なくされることになりそうだ。
現在30歳のグリーリッシュはアストン・ヴィラの下部組織出身で、2012年3月にトップチームデビューを飾り、長年活躍した後、2021年夏に2021年夏に当時の英国人史上最高額となる1億ポンド（約212億円）でマンチェスター・シティへ移籍した。しかし、期待以上の活躍を見せることができず、次第に序列が低下したことから、昨夏にエヴァートンにレンタル移籍で加入。今季はここまで公式戦22試合出場で2ゴール6アシストを記録していた。
発表によると、足の負傷を負ったグリーリッシュは現在、クラブのメディカルチームの治療を受けており、近日中に専門医の診察を受ける予定となっているという。
なお、詳細については明らかになっていないが、イギリスメディア『スカイスポーツ』は、グリーリッシュが足を疲労骨折したことを報じており、イギリスの国民保健サービス『NHS』では通常の足の疲労骨折だと治癒に6〜12週間かかることが伝えられていることから、しばらくは戦列離脱を余儀なくされることになりそうだ。