ÃÝ²¼·Ê»Ò¡Ö¥Þ¥À¥à¤Î¼ÂÇ¯Îð¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¿¤³¤È¤òÎÈ¤Ë¡×¡¡Ï¯ÆÉ·à¤Ç¥í¥Þ¥Î¥Õ²¦²È¤Îµ®Â²Ìò
ÃÝ²¼·Ê»Ò¡Ê72¡Ë»³»û¹¨°ì¡Ê64¡Ë¤é¤¬21Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡¢²»³ÚÏ¯ÆÉ·à¡ÖVOICARION¡Ê¥ô¥©¥¤¥µ¥ê¥ª¥ó¡Ë¡×¡Ê2·î14¡Á17Æü¡¢Åìµþ¡¦Åìµþ·úÊªBrillia Hall¤Û¤«¡Ë¤Î10¼þÇ¯µÇ°¸ø±é¤ÎÀ©ºîÈ¯É½²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
16Ç¯¤Î½é±é¤«¤é¡Ö½÷²¦¤¬¤¤¤¿µÒ¼¼¡×¡Ê4·î¡¢Åìµþ¡¦¥·¥¢¥¿¡¼¥¯¥ê¥¨¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ëÃÝ²¼¤Ï¡Ö¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¡¢µÒÀÊÂ¦¤Ë¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡£¤³¤Î10Ç¯´Ö¡¢¥Þ¥À¥à¤Î¼ÂÇ¯Îð¤Ë¶á¤Å¤¤¤¿¤³¤È¤òÎÈ¤È¤·¤Æ¿·Á¯¤Êµ¤»ý¤Á¤ÇÎ×¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
À¸±éÁÕ¤Î²»³Ú¤È¡¢¹ë²Ú¤Ê°áÁõ¤Ê¤É¤â³Ú¤·¤á¤ë²»³ÚÏ¯ÆÉ·à¤Ç¡¢ÃÝ²¼¤Ï¡Ö¤Û¤«¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÆÈ¼«¡£ËÜÅö¤Ë¤¼¤¤¤¿¤¯¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¡£ºÇ¾åµé¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÖÎ¶ÇÏ¤Î¤¯¤Ä¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ë»³»û¤Ï¡Ö1²óÌÜ¤«¤é»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦Í£°ì¤ÎÏ¯ÆÉ²»³Ú·à¡¢¤³¤ì¤«¤é±Ê±ó¤ËÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¤Û¤«¡¢°æ¾åÏÂÉ§¡¢½ïÊý·ÃÈþ¡¢ÃÖ°¾Î¶ÂÀÏº¡¢Âô¾ë¤ß¤æ¤¡¢Åçùõ¿®Ä¹¡¢¹âÌÚ¾Ä¡¢Ï²ÀîÂçÊå¡¢Æü¹â¤Î¤ê»Ò¡¢Ê¿ÅÄ¹ÌÀ¡¢ËÒÅçµ±¡¢»³¸ý¾¡Ê¿¡¢¸¶ºî¡¢µÓËÜ¡¢±é½Ð¤ÎÆ£ÂôÊ¸²§¤µ¤ó¤¬¸ø±é¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
Åìµþ¤Ï2²ñ¾ì¡¢¤Û¤«Ê¡²¬¡¢°¦ÃÎ¡¢Âçºå¤ÎÁ´¹ñ5²ñ¾ì¤Ç7ºîÉÊ¤ò¾å±é¤¹¤ë¡£