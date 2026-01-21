ÆüÀ¶¡Ö¥«¥Ã¥×¥Ì¡¼¥É¥¦ ËÌ³¤Æ»¸ÂÄê¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡×È¯Çä - º£Ç¯¤ÏÆü¥Ï¥à»³ùõÊ¡Ìé¡¦¿åÃ«½Ö¡¦·´»ÊÍµÌé¥Ç¥¶¥¤¥ó
ÆüÀ¶¿©ÉÊ¤Ï2·î2Æü¡¢¡Ö¥«¥Ã¥×¥Ì¡¼¥É¥¦ ËÌ³¤Æ»¸ÂÄê¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸(¥ì¥®¥å¥é¡¼¡¢¥«¥ì¡¼¡¢¥·¡¼¥Õ¡¼¥É¡¢¥Á¥ê¥È¥Þ¥È)¡×(´õË¾¾®Çä²Á³Ê236±ß/ÀÇÊÌ)¤òËÌ³¤Æ»ÃÏ¶è¤ª¤è¤ÓÆüÀ¶¿©ÉÊ¥°¥ë¡¼¥× ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡Ö¥«¥Ã¥×¥Ì¡¼¥É¥¦ ËÌ³¤Æ»¸ÂÄê¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡×(´õË¾¾®Çä²Á³Ê236±ß/ÀÇÊÌ)
¥«¥Ã¥×¥Ì¡¼¥É¥¦¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»ÀéºÐ»Ô¤Ë¤¢¤ë¡Ö»¥ËÚÆüÀ¶¿©ÉÊ¡×¤ÇÀ½Â¤¤µ¤ì¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥í¥´¡ÖCUP NOODLE¡×¤Î¡ÖDLE¡×¤ò¡ÖÆ»(¥É¥¦)¡×¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤¿ËÌ³¤Æ»¸ÂÄê¤Î¡Ö¥«¥Ã¥×¥Ì¡¼¥É¥ë¡×¡£
º£Ç¯¤Î¡ÖËÌ³¤Æ»¸ÂÄê¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»ÆüËÜ¥Ï¥à¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¤Î»³粼Ê¡ÌéÁª¼ê¡¢¿åÃ«½ÖÁª¼ê¡¢·´»ÊÍµÌéÁª¼ê¤Î3Áª¼ê¡£³ÆÁª¼ê¤Î¥×¥ì¡¼¥·¡¼¥ó¤ò¸·Áª¤·¤¿"¿¿·õSHOT"¤ä»î¹çÃæ¤Î´î¤Ö»Ñ¤òÂª¤¨¤¿"´î¤ÓSHOT"¤Î¤Û¤«¡¢3Áª¼ê¤¬½¸¹ç¤·¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿Á´8¼ïÎà¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÍÑ°Õ¤·¤¿¡£
Æ±¾¦ÉÊ¤ÎÈ¯Çä¤Ë¤¢¤ï¤»¡¢¡Ö¥«¥Ã¥×¥Ì¡¼Æ»¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó2026¡×¤â¼Â»Ü¤¹¤ë¡£¥«¥Ã¥×¥Ì¡¼¥É¥¦ ËÌ³¤Æ»¸ÂÄê¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤ò´Þ¤à¡¢ÆüÀ¶¿©ÉÊ¤Î¾¦ÉÊ¤ò¹ç·×500±ß (ÀÇ¹þ)°Ê¾å¹ØÆþ¤·¤¿¥ì¥·¡¼¥È¤Þ¤¿¤ÏÎÎ¼ý½ñ¤ò1¸ý¤È¤·¤Æ±þÊç¤Ç¤¤ë¡£
¾ÞÉÊ¤Ï¡¢3¸ý±þÊç¤Ç¡ÖÁª¼êµÇ°»£±Æ²ñ&¥Ú¥¢´ÑÀï¥Á¥±¥Ã¥È¡×¤¬5ÁÈ10Ì¾¡¢¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥àÎý½¬¸«³Ø&¥Ú¥¢´ÑÀï¥Á¥±¥Ã¥È¡×¤¬2ÁÈ4Ì¾¤ËÅö¤¿¤ë¤Û¤«¡¢1¸ý±þÊç¤Ç¡Ö¥Ú¥¢´ÑÀï¥Á¥±¥Ã¥È¡×¤¬50ÁÈ100Ì¾¡¢¡ÖÁª¼ê¤ÎÄ¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥ì¥×¥ê¥«¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¡×¤¬15Ì¾¡¢¡ÖJCB¥®¥Õ¥È¥«¡¼¥É¾¦ÉÊ·ô3,000±ßÊ¬¡×¤¬50Ì¾¤ËÅö¤¿¤ë¡£
±þÊç´ü´Ö¤Ï2026Ç¯2·î2Æü10:00¡Á4·î30Æü23:59¤Þ¤Ç¡¢Í¹Á÷¤Î¾ì¹ç¤Ï4·î30Æü¤ÎÅöÆü¾Ã°õÍ¸ú¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
