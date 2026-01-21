アクション・ファンタジー映画『ハムナプトラ』シリーズの新作映画には、オリジナルキャストが再集結する計画だという。シリーズでジョナサン・カナハン役を演じたジョン・ハナーが明かした。

本作は2025年11月に企画がもので、『ハムナプトラ』シリーズとしては約20年ぶりの復活。主人公リック・オコーネル役のブレンダン・フレイザー、エヴリン・カナハン役レイチェル・ワイズが復帰する方針だと伝えられている。

『ハムナプトラ』シリーズでハナーが演じたジョナサン・カナハンは、ワイズ演じるエヴリンの兄。正義感は強いがお調子者、機転は利くがうっかりも多いというコミカルなキャラクターだった。英に語ったところによると、ハナーは新作の報道があった際、すでにフレイザーと話し合ったという。

「（フレイザーは）オリジナルキャストを再び集めたいと言っていました。実際、ブレンダンとレイチェル（・ワイズ）は再び戻りますし、レイチェルはかなり前向きだと聞いています。（『ハムナプトラ』のあと）彼女は自分の道を切り開き、プロデューサーとしても役者としても非常に成功し、オスカーにもノミネートされましたよね。」

ただし、現時点で自身の復帰については「正式に聞いていない」という。「正直、僕も皆さんと同じくらいしか知らないんです」と話した。オリジナルキャストをいかに復帰させるのかも「想像もつかない」として、「それは技術のある人に任せましょう」という。「（新作が）実現し、みんなとまた会えたら楽しいでしょうね。オファーが届いたら出るつもりです」

新作の監督を務めるのは、『スクリーム』シリーズのマット・ベティネリ＝オルピンとタイラー・ジレット。脚本は『ファミリー・プラン』（2023）のデヴィッド・コッゲシャルが執筆し、オリジナル版シリーズのプロデューサーであるショーン・ダニエルも復帰する。

『ハムナプトラ』シリーズは、古代エジプトの呪いやミイラの復活をテーマにしたアクション・アドベンチャー。第1作『ハムナプトラ/失われた砂漠の都』（1999）ののち、『ハムナプトラ2/黄金のピラミッド』（2001）、『ハムナプトラ3 呪われた皇帝の秘宝』（2008）が製作された。スピンオフ『スコーピオン・キング』（2002）『スコーピオン・キング2』（2008）も人気を博している。

映画『ハムナプトラ』新作映画（タイトル未定）の製作・公開スケジュールは不明。正式発表が待たれる。

