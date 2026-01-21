セガは、PlayStation Storeおよびニンテンドーeショップにて、「セガ 1月オススメセール」を2月4日まで開催している。

本セールでは、セガ・アトラスの一部のPS5/PS4/Nintendo Switch 2/Nintendo Switch用タイトルが特別価格で販売される。セガからは、「龍が如く０ 誓いの場所 Director's Cut」や「龍が如く 極」、「龍が如く 極２」など「龍が如く」シリーズがラインナップ。「龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties」発売前に過去作をプレイするチャンスとなっている。

アトラスからは、「ペルソナ５ ザ・ロイヤル」など「ペルソナ」シリーズをはじめ、「RAIDOU Remastered: 超力兵団奇譚」や「十三機兵防衛圏」などが対象になっている。

□「セガ 1月オススメセール」特設サイト

PS5/Nintendo Switch 2「龍が如く０ 誓いの場所 Director's Cut」

PS5/PS4「龍が如く 極２」

PS5「ペルソナ5 ザ・ロイヤル」

(C)SEGA

(C)ATLUS