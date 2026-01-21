ゆうちゃみ、華やかランジェリー纏う「ピーチ・ジョン」春シーズンビジュアル公開
【モデルプレス＝2026/01/21】モデルのゆうちゃみが「ピーチ・ジョン（PEACH JOHN）」の春の新ビジュアルおよび動画に出演。各ブランドのランジェリーを多数着用している。
【写真】ゆうちゃみ、美バスト＆美脚際立つランジェリー姿
今回のビジュアルでは、ゆうちゃみが同社ヒットシリーズの新作「盛れるノンワイヤーブラ エンブロイダリーレース」をはじめ、春らしい華やかなランジェリーなど、大人可愛いコレクションを着用。ビジュアルおよび動画は、同社公式通販サイトおよびYouTubeチャンネルにて公開されている。
「盛れるノンワイヤーブラ エンブロイダリーレース」はノンワイヤーブラ売上No.1※を誇る人気シリーズで、パワフルなボリューム感とくっきりとした谷間メイクを実現。サイド〜下側に厚みを持たせたカップとボーン入り設計により、ノンワイヤーながら安定感のあるフィッティングを叶える。シアーで繊細な刺しゅうレースに配色ライニングを重ね、華やかさと大人っぽさを兼ね備えたデザインも魅力だ。
「ナイスバディブラ」は全身バランスを美しく整える売上No.1※シリーズ。サイズ別設計のカップとソフトタッチワイヤーにより、同社が提唱する理想の“ヴィーナスバランス（バスト：ウエスト＝1.5：1）”を実現する。新作カラーは、チョコミントを思わせるアッシュミントである。
「スウィートフラワーレースブラ」は、エンブレースとストレッチレースを組み合わせた、華やかで春らしいデザインのデイリーブラ。盛りすぎず程よく寄せて整えるナチュラルなバストメイクと、クセのないフィッティングで毎日快適に着用できる。
「ローズチュールトライアングルノンワイヤーブラ」では、グラデーションカラーの立体的なローズチュールが、ブーケのように華やかな印象を演出。取り外し可能なリボンストラップ付きで、シンプルにも華やかにもアレンジが可能だ。フロントホック仕様のノンワイヤー三角ブラに薄手パッドを内蔵し、軽やかな着け心地と自然なバストラインを叶える。（modelpress編集部）
※PEACH JOHN内 2025年1月1日〜12月31日の販売実績
