SixTONES高地優吾、人気YouTuberと7年来の親友だった「初めて知った」「仲良すぎ」と反響続々
【モデルプレス＝2026/01/21】SixTONESの高地優吾（※「高」は正式には「はしごだか」）が1月20日、TBS系「THE神業チャレンジ」（よる7時〜）に出演。7年来の親友が登場し、反響が寄せられている。
【写真】SixTONES高地と親友の仲良しYouTuber
今回、小学生からやっており、歴は20年だというクレーンゲームに挑戦した高地。援軍として、同番組でも結果を残しているYouTuberグループ・Fischer’s-フィッシャーズ-のンダホが登場すると、高地は「親友のンダホくんです！」と紹介した。
クレーンゲーム挑戦について、高地は「いつもの友達の雰囲気だったら、プレッシャーを感じずにチョイチョイとできるんじゃないかな」と意気込み。2024年3月8日の誕生日を機に年齢を非公開にした高地だが、ンダホは2人の関係性を話す中で「（高地が）年齢が非公開になってからタメ口でいいよって」と現在はタメ口で話していると説明。終始、協力をしながら仲睦まじい様子で挑戦をしていた。
この放送を受け、ファンからは「初めて知った」「仲良すぎ」「また共演して欲しい」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
情報：TBS
【Not Sponsored 記事】
◆高地優吾、人気YouTuberと7年来の親友だった
◆高地優吾、ンダホとの関係性語る
