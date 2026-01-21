ハイヒール・モモコ、娘と美脚披露 ハワイでの家族3ショットに「スタイル良くてびっくり」「仲良しで素敵」の声
【モデルプレス＝2026/01/21】お笑いコンビ・ハイヒールのモモコが1月21日、自身のInstagramを更新。ハワイでの家族3ショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】61歳大御所芸人「スタイル良くてびっくり」話題の家族3ショット
モモコは「あっという間にハワイ時間終わり…」「子どもたちよ！大人になっても旅行一緒に出来て幸せやね」とつづり、夫・小林政仁さんや子どもと寄り添う仲睦まじい家族3ショットを投稿。モモコと娘はスラリとした美脚を披露している。
また「ずーっと行きたいと思ってもらえるよう頑張る」「いつか連れて行ってもらえますように…」と母としての思いもコメント。帰りの便が東京と大阪で別々だったにもかかわらず「奇跡で隣り同士の飛行機でした」と、旅の最後に起きた偶然も飛行場や機内での写真を添えて明かしている。
この投稿には「家族仲良しで素敵」「ハワイ旅行羨ましい」「モモコさんの言葉にほっこり」「本当に楽しそう」「家族全員スタイル良くてびっくり」「お子さんも大きくなってる」といったコメントが寄せられている。
モモコは1992年に一般男性と結婚。1995年に長男、1999年に次男、2002年に長女を出産した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】61歳大御所芸人「スタイル良くてびっくり」話題の家族3ショット
◆ハイヒール・モモコ、ハワイでの家族3ショット公開
モモコは「あっという間にハワイ時間終わり…」「子どもたちよ！大人になっても旅行一緒に出来て幸せやね」とつづり、夫・小林政仁さんや子どもと寄り添う仲睦まじい家族3ショットを投稿。モモコと娘はスラリとした美脚を披露している。
◆ハイヒール・モモコの投稿に反響
この投稿には「家族仲良しで素敵」「ハワイ旅行羨ましい」「モモコさんの言葉にほっこり」「本当に楽しそう」「家族全員スタイル良くてびっくり」「お子さんも大きくなってる」といったコメントが寄せられている。
モモコは1992年に一般男性と結婚。1995年に長男、1999年に次男、2002年に長女を出産した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】