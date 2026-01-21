【見下していた義姉から説教】オススメされたお店の不満を言ったら…「私がダメな人間って言いたいの？」【第５話まんが】【2025年下半期BEST】
2025年下半期（7月〜12月）に『婦人公論.jp』で大きな反響を得た記事から、今あらためて読み直したい1本をお届けします。（初公開日：2025年8月11日）********親戚との付き合い方は人それぞれ、頼りになることもあれば距離を置きたくなることも…。58歳の千恵美さんは専業主婦として人生を歩んできましたが、最近は楽しみもなく無気力な毎日。対して近くに住む3歳年上の義姉・和子さんは、働きながら子ども2人を育て上げ、現在は充実した生活を送っている様子。千恵美さんは和子さんからオススメのお店を聞き、行ってみるも好みに合わず、価値観の違いを感じていましたが…
* * * * * * *
お義姉さんが突然訪ねてきて
前話からの続き。
少しして、義姉が突然訪ねてきました。
うちへ来るなんてこれまで数えるほどしかありません。
義姉は遠慮なくリビングへ上がってきました。
おじゃまします〜↓↓↓
私がダメな人間だって言いたいの？
少しおちょくるように言う義姉にイラ立ち、そう言うと、場が少し凍つきました。
私がダメな人間だって言いたいんですか？↓↓↓
何も受け入れないのは…
義姉はそう言い捨て、せっかく丁寧に淹れたコーヒーも飲まずに帰ってしまったのでした。
え？ 私、何か怒らせること言いましたか？
第６話へ続く。