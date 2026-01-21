【見下していた義姉から説教】オススメされたお店の不満を言ったら…「私がダメな人間って言いたいの？」【第５話まんが】【2025年下半期BEST】

2025年下半期（7月〜12月）に『婦人公論.jp』で大きな反響を得た記事から、今あらためて読み直したい1本をお届けします。（初公開日：2025年8月11日）********親戚との付き合い方は人それぞれ、頼りになることもあれば距離を置きたくなることも…。58歳の千恵美さんは専業主婦として人生を歩んできましたが、最近は楽しみもなく無気力な毎日。対して近くに住む3歳年上の義姉・和子さんは、働きながら子ども2人を育て上げ、現在は充実した生活を送っている様子。千恵美さんは和子さんからオススメのお店を聞き、行ってみるも好みに合わず、価値観の違いを感じていましたが…

お義姉さんが突然訪ねてきて

少しして、義姉が突然訪ねてきました。

うちへ来るなんてこれまで数えるほどしかありません。

義姉は遠慮なくリビングへ上がってきました。

おじゃまします〜↓↓↓

私がダメな人間だって言いたいの？

少しおちょくるように言う義姉にイラ立ち、そう言うと、場が少し凍つきました。

私がダメな人間だって言いたいんですか？↓↓↓

何も受け入れないのは…

義姉はそう言い捨て、せっかく丁寧に淹れたコーヒーも飲まずに帰ってしまったのでした。

え？ 私、何か怒らせること言いましたか？

