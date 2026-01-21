1920年代から30年代の大阪市は「大大阪（だいおおさか）」と呼ばれていました。この大大阪について、「人口で東京を抜き、日本最大の都市として存在感を際立たせていた」と語るのは、桃山学院大学社会学部准教授の長崎励朗先生（崎はたつさき）です。そこで今回は、長崎先生の著書『大大阪という神話-東京への対抗とローカリティの喪失』から抜粋し、ご紹介します。

【書影】日本社会の均質性を“関西”に探る――。長粼励朗『大大阪という神話』

* * * * * * *

雑誌『大大阪』の巻頭言

我等はこゝに於て大大阪主義を強調する。大大阪市民の血に流れる自治的精神と建設的精神を振起するものは実に大大阪主義である

米国人が米国第一主義（アメリカンファスト）によつて今日の成功を贏（かちえ）たごとく我等は大大阪主義によつて世界の大大阪たらしめねばならぬ、即ち大大阪市民たるがため大大阪のために如何なる犠牲をも躊躇するものであつてはならない、これ最も我等が誇るべき互助の伝統的精神である。

然も我等が今日大大阪主義を唱道する所以のものは市勢の現状が市民精神作興の急を告げるがためにほかならぬ。

大大阪主義による二百万市民の大同団結こそ軈（やが）ては東亜の大大阪たらしめ世界の大大阪たらしめねば止まぬのである。（「大大阪主義の提唱」『大大阪』2巻2号、1頁）

断っておくが、これはいわゆる「大阪ナショナリズム」を揶揄する風刺漫画やコントの類ではない。都市問題の研究と啓発を目的に創刊され、数々の著名な学者や政治家が寄稿した雑誌『大大阪』の巻頭言だ。発行元は大阪都市協会。1925年に大阪市が設立し、2007年まで存続したれっきとした財団法人である。

当時の大阪市は大都市へと成長を遂げていた

「世界の大大阪」とは大きく出たものだが、それも故なきことではない。この文章が書かれたのは1926（大正15）年初頭。その前年に大阪市は市域を拡張し、人口で東京を抜いて日本第1位、世界では第6位とも第7位とも位置づけられる大都市へと成長を遂げている。

読者の中には、文中の「如何なる犠牲をも躊躇」せずという物々しい言葉から「軍国主義」や「全体主義」といったキーワードを想起する人もいるかもしれない。実際、大阪を日本に読み替えれば、すんなり意味が通ってしまうから、それも決して間違いではない。しかし、時代性を考えれば、日本全体がそうしたムードに包まれていくまでにはまだ少し時間がある。

この「早さ」は、二重の意味で重要である。一つにはこの時代の大阪という都市がその後の「軍国主義」や「全体主義」にも分岐しうる、より広範な変化を代表していたこと。第二に、中央に先駆けて時代の先端を走ることが必ずしもローカリティの突出を保証しないこと。これらをともに示しているからだ。

当時の具体的状況に照らしながら、順を追って説明しよう。

均質化の欲望

1925年と言えば、大衆という言葉が人口に膾炙しはじめ、遠隔通信可能なマスメディアたるラジオが登場した時代である。つまり、ちょうど日本全体が文字通り大衆社会のとば口に立っていた頃、大阪は時代の先端に躍り出たことになる。

これには偶然の要素も手伝っていた。1923年の関東大震災で大打撃を受けた東京が復興に追われていたからである。事実、1932年には、復興が一段落した東京市の市域拡張にともなって、人口1位の座を明け渡している。



（写真提供：Photo AC）

それでも、この時期を「大大阪時代」として称賛する声がやまないのは、当時の大阪に、その後の日本社会の源流とも言える動きが多く見られるからだろう。

ラジオ局は国民統合に向けた先駆的な番組を制作していたし、現在にいたるまでテレビ業界で不動の地位を誇る吉本興業が急速に成長を遂げたのもこの前後である。さらに、大大阪のサラリーマン層が居を構える郊外では、私鉄の雄である阪急電鉄が、宅地開発や銀行ローン、沿線における娯楽の提供といった新しいビジネス手法を次々に打ち出していた。

筆者は、これらの大大阪やその周辺で生起した一連の出来事の背景に、そして冒頭に引用した文章の背後に、現代にいたるまで日本社会の底流を流れ続けている、ある共通の欲望を見る。本記事では、これを「均質化の欲望」と呼びたい。人と同じになりたい。人々を一括りに扱いたい。人は同じでなければならない。あの時代、人々を駆り立てていたのは、この種の衝動である。

均質化の欲望は、前述の大衆社会化を促す原動力であるとともに、国家が大衆を「国民化」することを助け、人々が自分や他者を「近代化」する論理にもなり得た。それらは複雑に絡み合いながら、時代の変化を促し、現代社会の基底を形成していったのである。

東京に敗北し、第二の都市へと転落

一方で、均質化の欲望は大阪という都市にとって、どのような意味を持っていただろうか。

前述の通り、現代社会の原点とも言えるこの時代に、大阪は期せずして時代の先端に躍り出てしまった。そのことは都市のプライドを大いに満足させるとともに、東京の前を走ることを自己目的化させていく。

何かに対抗心を持つ者は多くの場合、敵に似てしまう。同じ基準、同じ土俵で相手に勝ろうとするからだ。大阪もまた、同じ運命をたどったのではないか。事実、大大阪という呼称自体が大東京と同様の着想で生まれている。二つの都市はいずれも、当時の先進諸国で流行していた都市の拡張（グレーター・ロンドン、グレーター・ベルリンなど）の日本版を目指していたのだ。

すなわち、冒頭の文章に現われた「早さ」は大阪が東京に似ることでローカリティを喪失していくこと、それゆえに政治経済的な力に勝る東京に敗北し、第二の都市へと転落していくことを不気味に暗示してもいるのである。

※本稿は、『大大阪という神話-東京への対抗とローカリティの喪失』（中央公論新社）の一部を再編集したものです。