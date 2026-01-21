越乃リュウ「この方たちには、やっぱりかなわない」一言で稽古場の空気を変える＜初演メンバー＞の存在感
100年を超える歴史を持ちながら常に進化し続ける「タカラヅカ」。そのなかで各組の生徒たちをまとめ、引っ張っていく存在が「組長」。史上最年少で月組の組長を務めた越乃リュウさんが、宝塚時代の思い出や学び、日常を綴ります。第116回は「マックスパパの特等席」です。
「‥‥‥あれ？私、すごいところにいるんじゃない？」
毎日緊張している稽古場で、ふと我に返りました。
歴代のトート閣下、エリザベートも、フランツも、ルキーニも勢揃い。
冷静に考えたら、緊張しない方がおかしい状況です。
そして、じわじわと実感が湧いてきます。
「……やっぱり、すごいわ、ここ」
マックスパパの特等席
私は今『エリザベート TAKARAZUKA30周年 スペシャル・ガラ・コンサート』という、世にも贅沢なお稽古の空間に身を置いています。
同じ台本。
同じ楽曲。
なのに、演じる人が変わるだけで、こんなにも世界が変わるものかと、毎日軽いカルチャーショックを受けています。
これがガラ・コンサートの醍醐味です。
毎日違うトート閣下と、違う娘（シシィ）と演じる不思議でおもしろい感覚。
本来なら絶対に交わることはなかったスターさんたちと、一つの場面をつくることで生まれる化学反応。
忘れていた男役スイッチが、知らず知らずに入ります。
ガラ・コンサートへの出演は今回で3回目ですが、感じている感覚は、前回とも前々回ともまったく違います。
ルキーニは、全く変わらないこのお方。永遠の現役、湖月わたるさん。
懐かしい「月組」の実家感
私は初舞台からずっと月組。
生粋の月組育ちです。
そんな私が今回、花組以外の全組に、エリザベートの父・マックス役で出演させていただいています。
退団後に、まさかこんな形で他の組に出させていただくとは、人生は本当にわからないものです。
組が変わると、その組ならではの空気感がはっきりと立ち上がってきます。
それぞれの組が纏（まと）う空気、カラー。
それぞれの組で感じる、何年、何十年経っていても、言葉にしなくても通じ合う「間」。
阿吽（あうん）の呼吸。
それぞれの信頼関係。
たまらなく尊いものを見せてもらっている気がします。
懐かしい月組のお稽古では、居心地がよすぎて、もはや客観視できません。
これはもう完全に「実家感」。
懐かしさと安心感に包まれていました。
一言で稽古場の空気を変える…
そして今回、初演メンバーの皆さまとご一緒させていただいた稽古では、正直、震えました。
一路真輝さんが一言発しただけで、稽古場の空気がガラリと変わります。
30年という歳月を軽々と飛び越える、皆さんの圧倒的なエネルギー。
日本にまだ『エリザベート』の正解がなかった時代に、ゼロから役に命を吹き込んだ方々です。
あの時間を生き抜いた人だけが持つ、圧倒的な説得力。
歌声の深さ。
存在感の重み。
「あぁ……ここから始まったんだ」
オリジナルを目の当たりにして、30年前、客席で初めて観たときの感動が蘇り、思わず震え、心の中でひれ伏しました。
この方たちには、やっぱりかなわない。
不思議なことに、30年経って、輝きはむしろ増していました。
その姿に、ただただ圧倒されながら、
「やっぱり私がいた場所って、すごいところだったんだ」
と、改めて思いました。
5年前より、10年前より、今の方が深く感じられる自分がいます。
稽古場に入ると、まるで竜宮城です。
気がつけば時間がワープしています。
完全に宝塚時空。
これが不思議で、楽しくて、少し中毒性もあります。
マックスパパの贅沢時間
今日のお稽古は星組。
「パパ！」
と呼ばれて、振り返ります。
…あぁ、今日も娘はやっぱりかわいい。
すごい人たちに囲まれて、すごい景色を見ながら、パパは今日も、贅沢すぎる時間をしみじみ味わい中です。