100年を超える歴史を持ちながら常に進化し続ける「タカラヅカ」。そのなかで各組の生徒たちをまとめ、引っ張っていく存在が「組長」。史上最年少で月組の組長を務めた越乃リュウさんが、宝塚時代の思い出や学び、日常を綴ります。第116回は「マックスパパの特等席」です。

「‥‥‥あれ？私、すごいところにいるんじゃない？」

毎日緊張している稽古場で、ふと我に返りました。

歴代のトート閣下、エリザベートも、フランツも、ルキーニも勢揃い。

冷静に考えたら、緊張しない方がおかしい状況です。

そして、じわじわと実感が湧いてきます。

「……やっぱり、すごいわ、ここ」

マックスパパの特等席

私は今『エリザベート TAKARAZUKA30周年 スペシャル・ガラ・コンサート』という、世にも贅沢なお稽古の空間に身を置いています。

同じ台本。

同じ楽曲。

なのに、演じる人が変わるだけで、こんなにも世界が変わるものかと、毎日軽いカルチャーショックを受けています。

これがガラ・コンサートの醍醐味です。

毎日違うトート閣下と、違う娘（シシィ）と演じる不思議でおもしろい感覚。

本来なら絶対に交わることはなかったスターさんたちと、一つの場面をつくることで生まれる化学反応。

忘れていた男役スイッチが、知らず知らずに入ります。

ガラ・コンサートへの出演は今回で3回目ですが、感じている感覚は、前回とも前々回ともまったく違います。



ルキーニは、全く変わらないこのお方。永遠の現役、湖月わたるさん。

懐かしい「月組」の実家感

私は初舞台からずっと月組。

生粋の月組育ちです。

そんな私が今回、花組以外の全組に、エリザベートの父・マックス役で出演させていただいています。

退団後に、まさかこんな形で他の組に出させていただくとは、人生は本当にわからないものです。

組が変わると、その組ならではの空気感がはっきりと立ち上がってきます。

それぞれの組が纏（まと）う空気、カラー。

それぞれの組で感じる、何年、何十年経っていても、言葉にしなくても通じ合う「間」。

阿吽（あうん）の呼吸。

それぞれの信頼関係。

たまらなく尊いものを見せてもらっている気がします。

懐かしい月組のお稽古では、居心地がよすぎて、もはや客観視できません。

これはもう完全に「実家感」。

懐かしさと安心感に包まれていました。



一言で稽古場の空気を変える…

そして今回、初演メンバーの皆さまとご一緒させていただいた稽古では、正直、震えました。

一路真輝さんが一言発しただけで、稽古場の空気がガラリと変わります。

30年という歳月を軽々と飛び越える、皆さんの圧倒的なエネルギー。

日本にまだ『エリザベート』の正解がなかった時代に、ゼロから役に命を吹き込んだ方々です。

あの時間を生き抜いた人だけが持つ、圧倒的な説得力。

歌声の深さ。

存在感の重み。

「あぁ……ここから始まったんだ」

オリジナルを目の当たりにして、30年前、客席で初めて観たときの感動が蘇り、思わず震え、心の中でひれ伏しました。

この方たちには、やっぱりかなわない。

不思議なことに、30年経って、輝きはむしろ増していました。

その姿に、ただただ圧倒されながら、

「やっぱり私がいた場所って、すごいところだったんだ」

と、改めて思いました。

5年前より、10年前より、今の方が深く感じられる自分がいます。

稽古場に入ると、まるで竜宮城です。

気がつけば時間がワープしています。

完全に宝塚時空。

これが不思議で、楽しくて、少し中毒性もあります。

マックスパパの贅沢時間

今日のお稽古は星組。

「パパ！」

と呼ばれて、振り返ります。

…あぁ、今日も娘はやっぱりかわいい。

すごい人たちに囲まれて、すごい景色を見ながら、パパは今日も、贅沢すぎる時間をしみじみ味わい中です。